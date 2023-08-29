Dünya Kupası'nda rekor kırıldı

2023 FIBA Dünya Kupası'nda asist rekoru tarihe gömüldü.

Dünya Kupası'nda rekor kırıldı

Endonezya, Filipinler ve Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı devam ediyor.

Dev maçlara sahne olan organizasyonda önemli bir rekor kırıldı.

1994'ten beri tutulan resmi verilere göre, FIBA Dünya Kupası'nda bir maçta yapılan en çok asist rekoru tarih oldu.

H Grubu'ndaki 2'nci maçını Lübnan ile oynayan Kanada, turnuva tarihinde bir maçta en çok asist yapan ülke konumuna geldi.

Maçı 128-73 kazanan Kuzey Amerika ülkesi, toplamda 43 sayı pasına ulaştı. Kanada, 5 yıl önce de Ürdün'e karşı 37 sayı pas yapmıştı.

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