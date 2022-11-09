2022 Dünya Kupası'nı şimdiden oynadılar: Şampiyon belli oldu

ABD'li bilgisayar oyunları üreten EA Sports, 2022 Katar Dünya Kupası'nın simülasyonunu yaptı.
Firma daha önceki dünya kupalarında yaptığı tahminleri tutturmuştu.
Büyük ilgi çeken simülasyonun sonuçları şöyle çıktı:
SON 16 TURU
Hollanda - İngiltere: 3-1
Arjantin - Danimarka: 2-1
ABD - Senegal: 2-1
Fransa - Polonya: 2-1
Almanya - Belçika: 2-1
Brezilya - G.Kore: 3-0
Hırvatistan - İspanya: 2-1
Portekiz - İsviçre: 2-0
ÇEYREK FİNAL
Hollanda - Arjantin: 0-1
ABD - Fransa: 0-1
Almanya - Brezilya: 0-3
Hırvatistan - Portekiz: 0-1
YARI FİNAL
Arjantin - Fransa: 1-0
Brezilya - Portekiz: 0-0 (5-4 penaltılarla)
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
Fransa - Portekiz: 4-2
FİNAL
Arjantin - Brezilya: 1-0
GOL KRALI: Messi (8)
ASİST KRALI: Benzema (3)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.