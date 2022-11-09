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2022 Dünya Kupası'nı şimdiden oynadılar: Şampiyon belli oldu

ABD merkezli bilgisayar oyunları üreten firma EA Sports, 2022 Dünya Kupası'nı simüle etti. Buna göre şampiyon ve gol kralı da belli oldu

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 12:22
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Dünya Kupası'nı kim kazanacak: İşte cevabı

2022 Dünya Kupası'nı şimdiden oynadılar: Şampiyon belli oldu
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ABD'li bilgisayar oyunları üreten EA Sports, 2022 Katar Dünya Kupası'nın simülasyonunu yaptı. 

Firma daha önceki dünya kupalarında yaptığı tahminleri tutturmuştu.

Büyük ilgi çeken simülasyonun sonuçları şöyle çıktı:

SON 16 TURU
Hollanda - İngiltere: 3-1
Arjantin - Danimarka: 2-1
ABD - Senegal: 2-1
Fransa - Polonya: 2-1
Almanya - Belçika: 2-1
Brezilya - G.Kore: 3-0
Hırvatistan - İspanya: 2-1
Portekiz - İsviçre: 2-0

ÇEYREK FİNAL
Hollanda - Arjantin: 0-1
ABD - Fransa: 0-1
Almanya - Brezilya: 0-3
Hırvatistan - Portekiz: 0-1

YARI FİNAL
Arjantin - Fransa: 1-0
Brezilya - Portekiz: 0-0 (5-4 penaltılarla)

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
Fransa - Portekiz: 4-2

FİNAL
Arjantin - Brezilya: 1-0

GOL KRALI: Messi (8)

ASİST KRALI: Benzema (3)

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