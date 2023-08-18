Dünya Şampiyonası'na katılacak Türk sporcular belli oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından ilk kez 1983'te Finlandiya'da düzenlenen, 1991'den bu yana da iki yılda bir gerçekleştirilen organizasyon, 19-27 Ağustos tarihlerinde başkent Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

2100'DEN FAZLA SPORCU KATILACAK

40. yılında dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda 202 ülkeden katılacak 2100'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek.

2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyonada tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 7'si kadın olmak üzere 17 milli sporcuyla katılacak.

Milli takımın 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Erkekler:

200 metre: Ramil Guliyev

400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar, İsmail Nezir

Yüksek atlama: Alperen Acet

Üç adım atlama: Necati Er

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

110 metre engel: Mikdat Sevler

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Hüseyin Can

Kadınlar:

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

1500 metre: Şilan Ayyıldız

Maraton: Ümmü Kiraz, Yayla Kılıç Gönen

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç

4 MADALYAMIZ VAR

Organizasyon tarihinde 4 (1 altın, 3 gümüş) madalyası bulunan Türkiye, kürsüye ilk kez Süreyya Ayhan Kop ile çıktı. Süreyya, 2003'te Fransa'da yapılan şampiyonada kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazanarak tarihe geçti.

Milli takımın ikinci madalyası, 2009'da Almanya'daki organizasyonda Karin Melis Mey'in kadınlar uzun atlamada dünya ikincisi olmasıyla geldi.

Türkiye, 2017'de İngiltere'de düzenlenen şampiyonayı 2 madalyayla tamamladı. Erkekler 400 metrede Türkiye'yi temsil eden Yasmani Copello Escobar, gümüş madalyaya uzandı.

Ramil Guliyev ise Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Azerbaycan asıllı milli atlet, favori gösterilen Wayde van Niekerk'in önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

37 SPORCU UNVAN KORUMAYA GİDİYOR

ABD'de düzenlenen 18. Dünya Şampiyonası'nda yarışan 44 sporcudan 37'si Budapeşte'de unvanlarını korumak için çabalayacak.

Son organizasyonda hem 20 kilometre hem de 35 kilometre yürüyüş yarışlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Perulu atlet Kimberly Garcia Leon ve kadınlar 100 metrede 10.67'lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce Budapeşte'de bu unvanını korumak için yarışacak.

Erkekler çekiç atmada 81,98 metrelik atışıyla altın madalyaya ulaşarak üst üste 5. kez dünya şampiyonu olan Pawel Fajdek, Budapeşte'de arka arkaya 6. kez dünya şampiyonu olmaya çalışacak.

PARA ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Organizasyonda başarılı olan sporculara 8 milyon 498 bin ABD doları para ödülü verilecek.

Buna göre, altın 70 bin dolar, gümüş 35 bin dolar, bronz madalya kazanan sporcular 22 bin dolar kazanacak.

Bayrak yarışında birinci takıma 80 bin dolar, ikinci takıma 40 bin dolar, üçüncü takıma 20 bin dolar para verilecek.