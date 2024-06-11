‘Dünya savaşa hazırlanırken subayların terfi yetkisi TSK'dan alındı’ Ümit Özdağ'dan flaş açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nda yapılacak olan değişikliğe tepki gösterdi. TSK’da görev yapan subayların terfilerinin, tamamen siyasi bir kurum olan Milli Savunma Bakanlığı’na verilmesini eleştiren Özdağ, Türk ordusunun tahrip edildiğine işaret etti.

Paylaşımında, İsviçre Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini kamuoyuna sunan Özdağ, tüm dünyanın savaşa hazırlandığını vurgularken, AKP tarafından terfi yetkisinin kuvvet komutanlıklarından alınıp MSB’ye verilmesine tepki gösterdi.

Özdağ, “İsviçre hava kuvvetleri savaş uçağını otobana indirme eğitimi yapıyor. Bütün dünya savaşa hazırlanırken AK Parti başarılı subayların terfi yetkisini kuvvet komutanlıklarından alıyor ve Milli Savunma Bakanlığına veriyor.” ifadelerini kullanırken, ifadelerini, “Bir ordu ancak bu kadar tahrip edilebilir.” sözleriyle noktaladı.

Özdağ’ın paylaştığı görüntülerde, İsviçre Hava Kuvvetleri’ne mensup savaş uçakları, otobana inme eğitimi yaparken görüntülendi.

TERFİ YETKİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİK NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 926 sayılı TSK Personel Kanunu Değişikliğinde, TSK içerisinde terfi edeceklerin belirlenmesi yetkisinin Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınarak siyasi makamlara verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Düzenlemeye göre, TSK içerisindeki terfi yetkisi kuvvet komutanlıklarından alınıp Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi siyasi kurumlara verilmesi değerlendiriliyor. Söz konusu düzenleme, TSK içinde zafiyete sebep olacağı ve ordunun daha da siyasileşeceği gibi gerekçelerle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Mevcut durumda, ordu içinde terfi edecekler, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlıkları ya da Sahil Güvenlik Komutanlıkları tarafından belirleniyor ve terfiler, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde düzenlenen terfi onay yetkisine istinaden yetkili Bakan (MSB veya İçişleri) tarafından onaylanıyor.

Üstün başarı sebebiyle terfi edeceklerin belirlenmesine ilişkin yetkinin, tamamen siyasi makamlar olan MSB veya İçişleri Bakanı’na verilmesi; ordu içinde disiplinin zedelenmesi, ordunun daha da siyasileşmesi, personelin sisteme olan güveninin sarsılması gibi olumsuzlukları akıllara getiriyor.