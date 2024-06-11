Yunan Ordusu Türk sınırını geçiş tatbikatı yaptı. Eski Türkiye olsaydı korkudan akıllarından bile geçiremezlerdi

Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türkiye ile sınırının bulunduğu sıfır noktasında "sınır geçiş" tatbikatı düzenlendi. Meriç Nehri'ndeki sınırın sıfır bölgesinde gerçekleştirilen bu tatbikata ABD, Mısır, Ermenistan, Bulgaristan, İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi gözlemcilerinin katıldığı aktarıldı.

AĞIR SİLAHLAR KULLANILDI

"Tatbikat Meriç Nehri Rotası" adı altında organize edildi ve İskeçe'de bulunan 4. Kolordu'ya bağlı 31. Motorlu Piyade Tugayı, 1. Ordu Havacılık Tugayı, 730. Köprücü Taburu ve 744. Köprücü Bölüğü'nün katılımıyla gerçekleşti.

TATBİKATIN AMACI NEYDİ?

Tatbikatın amacı, personelin paletli ve tekerlekli araçlarla su engellerini geçme tekniğini gerçekçi bir şekilde uygulamak ve modern savaş koşullarına hazırlanmaktı.

"ESKİ TÜRKİYE OLSAYDI..."

Gazeteci Yazar Fatih Ergin, söz konusu tatbikat için "Eski Türkiye ve eski TSK olsa, akıllarından bile geçiremezlerdi!" dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELME TATBİKATI"

Sözlerini "TSK'nın olası direniş ve harekat planlarını kozmik odaya soktuğunuz FETÖ'nün düşmanlara sızdırmasının eseri: Yunanistan'dan bir gece ansızın gelme tatbikatı!" ifadeleriyle bitirdi.