‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay

Kadıköy’de, Bostancı yan yolda, dün saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, motosikletli iki şahıs, siren çalarak ilerleyen bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önünü kesti. Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans şoförüyle tartışmaya başlayan iki trafik magandası, “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek ambulansın içine bakmak istedi.

HASTAYI GÖSTERMEK ZORUNDA KALDILAR

2 trafik magandası nedeniyle hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak ambulansın kapısını açtı ve içeride bulunan hastayı göstermek durumunda kaldı. 2 şahıs, hastayı görünce ikna olarak olay yerinden ayrılırken şahısların kask takmadıkları fark edildi.

O anlar, ambulans şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, trafik magandalarının gitmesinin ardından ambulans hareket ederek hastayı hastaneye sevk etti.