‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde motosikletli 2 şahıs, siren çalarak acil hasta nakli yapan bir ambulansın önünü keserek ambulansı durdurdu. “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek isteyen iki şahıs, ambulans şoförüne zor anlar yaşattı.

Kadıköy’de, Bostancı yan yolda, dün saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, motosikletli iki şahıs, siren çalarak ilerleyen bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önünü kesti. Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans şoförüyle tartışmaya başlayan iki trafik magandası, “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek ambulansın içine bakmak istedi.

66390-1.jpgHASTAYI GÖSTERMEK ZORUNDA KALDILAR

2 trafik magandası nedeniyle hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak ambulansın kapısını açtı ve içeride bulunan hastayı göstermek durumunda kaldı. 2 şahıs, hastayı görünce ikna olarak olay yerinden ayrılırken şahısların kask takmadıkları fark edildi.

O anlar, ambulans şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, trafik magandalarının gitmesinin ardından ambulans hareket ederek hastayı hastaneye sevk etti.

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