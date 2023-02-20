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Uzay Ajansı Başkanı'nın 'Uzaydan atılan titanyum mızrakları teorisi' viral oldu. Matrix'i fazla seyreden başkan yeni açıklama yaptı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "10 metre çubukları uzaydan dünyaya gönderip deprem yaratıyorlar" sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı. Önceki konuşmasından Matrix'ten de söz eden başkanın 'Uzaydan atılan titanyum mızrakları teorisi' sosyal medyada viral oldu. Tabii sözler mitolojide Tanrılar Tanrısı olan Zeus'un kızdığı zaman dünyaya şimşekler atma hikayelerini hatırlattı,

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:47
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Dünya Türkiye Uzay Ajansı Başkanı yeni açıklama yaptı

Uzay Ajansı Başkanı'nın 'Uzaydan atılan titanyum mızrakları teorisi' viral oldu. Matrix'i fazla seyreden başkan yeni açıklama yaptı
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Erdoğan tarafından Türkiye Uzay Ajansı'na başkan olarak atanan Serdar Hüseyin Yıldırım’ın geçen yıl katıldığı bir konferansta ortaya attığı iddialar, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden gündeme geldi.

Söz konusu konuşmasında "projesini gördüm" dediği bir silahtan bahseden Yıldırın, “10 metrelik titanyum çubukla 7-8 şiddetinde deprem” yaratılabileceğini iddia etmişti.

Konuşmasında, çubukların uydulardan dünyaya fırlatıldığını kaydeden Yıldırım, çok hızlı bir şekilde düşen çubukların yerin 5 kilometre kadar altına girdiğini ve depreme yol açığını ifade etmişti.

Yıldırım, “Titanyum alaşımlı 10 metre çubukları uzaydan dünyaya istediği hedefe gönderebilen savaşçı uydular var! Bu çubuklar yerin 5 kilometre derinliğine nüfus ederek 7-8 şiddetinde deprem yaratıyor. Bunları tespit etmek de mümkün değil” şeklindeki sözleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

'BU SİLAHIN ETKİSİ GÖKTAŞI ÇARPMASINA KIYAS EDİLEBİLİR' 

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan video hakkında çok soru geliyor. Bu kısa video benim çok önce bir strateji enstitüsünde verdiğim konferanstan alıntı. Dünya yörüngesinde konuşlanıp kullanıldığında küçük bir şehri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım. Bu silah sisteminin fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi fonksiyonu yok. Dolayısıyla bilinen bir fay hattında oluşan tektonik bir deprem olan Maraş afetiyle ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bu silahın etkisi göktaşı çarpmasına kıyas edilebilir.” ifadelerini kullandı.

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