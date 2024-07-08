Dünya yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı

Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool'un efsanevi formalarını terleten 33 yaşındaki İspanyol oyuncu, kariyerini noktalama kararı aldı.

Ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sık sık oyun dışı kalan Thiago, yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor.

YOLLAR AYRILDI

Thiago'nun Liverpool ile olan sözleşmesi sona erdi ve böylece İngiliz kulübüyle olan bağları kopmuş oldu.

19 KUPA KALDIRDI

Futbol sahalarında geçirdiği parlak dönemler boyunca toplam 19 kupa kaldıran Thiago; 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 La Liga ve 4 Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formalarıyla toplam 487 maçta yer alan tecrübeli oyuncu, 48 gol atıp 63 asist yaparak unutulmaz bir iz bıraktı. Thiago'nun futbolculuk serüveni, istatistiklerle ölçülemeyecek bir miras olarak hafızalarda kalacak.