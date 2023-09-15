Dünyaca ünlü 1.000'den fazla şef ‘Uluslararası Aşçılar Şampiyonası Klasman Kupası’ için yarışacak

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, medeniyetler beşiği olan ve yüzlerce yıllık yeme-içme kültürünün mirasını taşıyan İstanbul, kasım ayında lezzet transferi yapacak. 2018 yılından beri düzenlenen "Uluslararası Aşçılar Şampiyonası", bu yıl 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini buluşturacak.

Dünyanın en önemli helal organizasyonları arasında yer alan ve Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı kapsamında düzenlenen yarışma, dünya şefleri kıyasıya yarışacak. Discover Events ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (Taşpakon) organizasyonuyla düzenlenen yarışmada, Türkiye’nin tarihi, kültürü ve mutfağı da dünyaya tanıtılacak.

1.000 ŞEF 20 AYRI KATEGORİDE YARIŞACAK

Geçen yıl kuru fasulyeden sushi, yoğurt tozunda cacığın yapıldığı ve vizyoner lezzetlerin sunulduğu etkinlik, bu yıl da çok renkli görüntülere sahne olacak. Başta Türkiye olmak üzere, Rusya, Hollanda, Mısır, Azerbaycan, Tunus, Pakistan gibi dünyanın dört bir tarafından 1.000'den fazla aşçının katılacağı Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’nda 20 ayrı kategoride adeta bir lezzet şöleni olacak.

Dünyanın önde gelen şeflerinden oluşan jürilerin değerlendirmesine sunulacak olan lezzetler, hijyen, işçilik, israf, sunum gibi kategorilerde değerlendirilecek. Etkinlik sonunda büyük ödül olan ‘Klasman Kupası’nın yanı sıra, ülkeler arası birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları da takdim edilecek.

Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’nda lezzete dair her şey masaya yatırılacak. Etkinliğin ilk iki günü şampiyonaya eş zamanlı olarak ‘International Chefs Talks’ başlıklı konferanslar düzenlenecek. İlk günkü konferansta Lübnan’dan Malezya’ya, Tunus’tan Özbekistan’a, Suudi Arabistan’dan Azerbaycan, Tataristan ile Türkiye’nin kültür ve mutfağı, gastronominin önde gelen isimleri tarafından anlatılacak.

GASTRONOMİ KONFERANSLARI DÜZENLENECEK

Etkinliğin ikinci günü düzenlenecek konferanslarda gastronomi sektörüne dair çok önemli konular masaya yatırılacak.

Bu kapsamda düzenlenecek ilk oturumda Özbekistan Aşçılar Derneği Başkanı Akbar Umarov, Maldivler Aşçılar Birliği Başkanı Mariyam Noordeen ve Singapur Helal Mutfak Federasyonu Başkanı Muhammad Kamal Khamis, "Helal Mutfaklarının Dünyada Yeri ve Tanıtımı Nasıl Olmalı" konusunu anlatacak.

Konferansın ikinci oturumunda Ajwa Oteller Grubu İcra Direktörü Hüseyin Bölük, Endonezya Mutfağı’nın ünlü şefi Adie Miartadi ve Ürdün Aşçılar Derneği Başkanı Munier Atieh Makmoud Al Sallaq “Sürdürülebilir Gastronomi Kapsamında Slow Food” hakkında konuşma yapacak.

"Coğrafi İşaretli Yemekler ve Bu Yemeklerin Ülkelerdeki Önemleri" başlıyla düzenlenen konferansın son oturumunda ise Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Başkanı Huriye Özener ve Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş bu alandaki son çalışmaları katılımcılara anlatacak.

Etkinliğin üçüncü gününde Yöresel Şef, Doğapafed Genel Başkanı ve Araştırmacı Yazar Ali Geyik, "Hikayeleriyle Anadolu, Topraktan Gelen Lezzetler", Araştırmacı Yazar Hüseyin Bölük "Yaşayan mutfak ve geçmişten geleceğe" ve Nog Gıda Kurucusu Buse Öksüz "Glutensiz yaşam ve farkındalık nasıl yaratılır" başlıklı panellerde konuşmacı olacaklar.

Şampiyonanın son gününde ise minik şefler sahne alacak. "Özel Minik Şefler Yarışıyor" başlığıyla düzenlenecek etkinlikte özel çocuklar ünlü şeflerle mutfakta kendi elleriyle pastalarını yapacak.

Liseler ve üniversitelerin de ekiplerle katılarak yarışacağı etkinlikte, en heyecan verici yarışmalardan biri de Black Box-Kapalı kutu olacak. Kutudan ne tip bir malzeme çıkacağını bilmeden yarışacak olan yarışmacılara sürpriz hediyeler verilecek.

"DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN GELECEK AŞÇILARLA MUTFAK KÜLTÜRLERİ VE DÜNYA LEZZETLERİ BULUŞACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Taşpakon, Dünya İslami Şefler Birliği (WICS), Türk Devletleri Gastronomi Birliği ve Discover Events iş birliği ile düzenlenen etkinlik için büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Ete, "Dünyanın dört bir tarafından gelecek aşçılarla mutfak kültürleri ve dünya lezzetleri buluşacak. Ülkeler için büyük prestij olan bu etkinlikte dünyaca ünlü şefler farklı lezzetler için yarışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taşpakon Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çulfaz ise üç büyük medeniyete başkentlik yapmış bir kültür şehri olan İstanbul’da Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’nı 5’inci kez gerçekleştirecek olmanın heyecanının taşıdıklarını ifade etti.

Çulfaz, "Türkiye’nin en büyük fuar alanlarından biri olan İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz 4 günlük etkinliğe, 30 ülkeden 1.000 şef ve aşçı katılacak. Ayrıca yarışmaların yanı sıra uluslararası restoran zincirlerinde çalışan ünlü şeflerin ve gastronomi alanında tanınmış kişilerin de katılımı ile konferans ve workshoplar da gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yıllarda düzenledikleri etkinliklerin büyük ses getirdiğini aktaran Çulfaz, şöyle devam etti:

"18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Kazan Forumu ve Rusia Halal Expo Fuarı’na Taşpakon olarak milli katılım düzenlemiştik. Orada Kazan Forumu International Chefs Cup by World Halal Summit organizasyonunu gerçekleştirdik. Bu organizasyonda ikinciliği elde eden İran ekibi, daha ülkelerine dönmeden ülkenin en ünlü oteline transfer oldu. Moldova ekibi de ülkesinde ulusal bir kahraman gibi karşılandı. Birinci olan Tataristan ekibinin kupası ise ülkedeki bir çok restoranda belirli sürelerle sergilendi. Yani bu etkinliğe katılmak ülkeler için büyük prestij oluyor."

Çulfaz , Uluslararası Aşçılar Şampiyonası ile Türkiye’nin tarihini, kültürünü ve mutfağını dünyaya tanıtmayı ve tattırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türk gastronomisini yöresel, bölgesel ve ülkesel bazda daha da geliştirmek istiyoruz. Bu organizasyonla gastronomi turizmini daha da üst düzey seviyelere taşımayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.