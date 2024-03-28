Dünyaca ünlü AVM iflas etti tüm çalışanlar işsiz kaldı. Şehrin en can alıcı yerindeydi. Kimse tahmin etmiyordu

Berlin’in merkezi Kurfürstendamm’da yer alan ve dünya çapında tanınan KaDeWe alışveriş merkezi, finansal zorluklar nedeniyle iflasını ilan etti.

Bu gelişme, şehrin en işlek bölgelerinden birinde bulunan ve yıllarca lüks alışverişin simgesi haline gelmiş olan bu mekan için beklenmedik bir durumdu.

2022-23 mali yılında yaklaşık 728 milyon euro (Yaklaşık 25 milyar 424 milyon TL) ciro yapmasına rağmen, KaDeWe ve onunla aynı kaderi paylaşan Oberpollinger Münih ile Alsterhaus Hamburg, yüksek kira maliyetlerini karşılayamayarak iflas etmek zorunda kaldı.

Bu durum, 900 çalışanın işsiz kalmasına ve perakende sektöründe endişe yaratmasına yol açtı. Küresel ekonomik krizin etkileri, alışveriş merkezleri ve perakende sektörü gibi ekonominin kritik alanlarını hala etkilemeye devam ediyor.

Berlin’deki Charlottenburg mahkemesinin iflas başvurusunu onaylamasıyla, şu anki yönetim iflas süreci boyunca görevine devam edecek. KaDeWe Grubu’nun yüzde 49.9’u Signa Grubu’na, yüzde 50.1’i ise Taylandlı Central Grup’a ait.

Corona döneminde satışlarını yüzde 25 artıran firma, iflas tehlikesini atlatamadı. Avrupa’ya yapılacak olan 1.3 milyar euroluk yatırımın detayları ve bu yatırımın KaDeWe’ye ne ölçüde fayda sağlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.