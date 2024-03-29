Türkiye'nin en büyüğü iflasın pençesinde. Çalışanları batarsak korkusu sardı

Gaziantep ve Düzce Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 5 fabrikada 150.000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük polyester elyaf üreticisi olan Gama Recycle, konkordato ilan etti. Bu haber piyasalarda şok etkisi yarattı.

Gama Recycle, aylık 3000 tonun üzerinde polyester elyaf üretim kapasitesine sahip ve Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm polyester fabrikası olarak biliniyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Gama, aynı zamanda geri dönüşüm sektöründe Ar-Ge Merkezi olan tek firmadır.

İŞÇİLER TEDİRGİN

Gaziantep ve Düzce’de yatırımları bulunan Gama, Türkiye’nin en büyük elyafçısının konkordato ilan etmesiyle gündemde en çok konuşulan konu haline geldi. Bu durum, sanayi sektöründe dikkatle takip ediliyor.

Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Gama Recycle'ın konkordota ilan etmesi işçileri de tedirgin etti. İşçiler "Ya batarsak ne yaparız" derken, sektör temsilcileri şirketin iflas etmesini çok uzak ihtimal olarak görüyor.