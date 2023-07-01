Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke Türkiye’nin gerçek enflasyon oranını ortaya çıkardı

John Hopkins Üniversitesi profesörü, ünlü ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 63 olarak hesapladı.

TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonunun mayıs ayında yüzde 39,59 seviyesinde olduğunu hatırlatan Hanke, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Para politikası, faiz oranlarındaki artışla ilgili değil, para miktarındaki artışla ilgili. Türkiye'nin merkez bankası matbaaları hızla çalıştırdı. Bugün, Türkiye'nin enflasyonunun yüzde 63 gibi çok yüksek bir seviyede olduğunu hesaplıyorum"

Paylaşılan grafiğe göre Hanke'nin hesaplaması ile TÜİK enflasyonu arasındaki makasın, 2021'in son aylarından itibaren büyüdüğü gözlemleniyor. Hanke'ye göre Türkiye'de enflasyon yüzde 150'lere kadar çıkarken, TÜİK enflasyonu ise yüzde 85,5 seviyesinde zirveyi görmüştü.

TÜİK verilerine göre Türkiye'deki aylık enflasyon serisi mayısta 53. aya taşınmıştı.

TÜİK, haziran ayı enflasyonunu ise 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.