Dünyaca ünlü hamburger zincirinden Türkiye için sürpriz bir karar

Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye'de sürpriz bir karara imza atarak ismini 'Börgır' olarak değiştirdi.

Bu yenilik kararının arkasındaki nedenin ise markanın Türkiye'deki kültüre ve yerel dil kullanımına uyum sağlama amacı içinde olması olarak görülüyor.

"TÜRKİYE'DE BURGER KİNG'İN İSMİ ARTIK "BÖRGIR"

'Börgır' ismiyle Türkiye’de müşterilerine hitap etmeye başlayan dünyaca ünlü restoran zinciri, bu değişikliği sosyal medya üzerinden yaptığı değişiklik ile açıkladı.

Yapılan tahminlere göre ise atılan bu adımın sadece marka ismiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda menülerde de Türkçeleşmiş isimlerin yer alacağı düşünülüyor.

BURGER KİNG TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Burger King, Türkiye’deki faaliyetlerine 1995 yılında TAB Gıda bünyesine katılmasıyla başladı.

Burger King, kısa sürede Türkiye’deki tüketicilerin beğenisi ve sadakatini kazanarak restoran sayısını istikrarlı bir şekilde yükseltti. Bugün Türkiye’de hızlı servis sektörünün lider markalarından biri olarak görülen ve kendisini “alevde ızgara ateşinin kralı” olarak nitelendiren Burger King®, TAB Gıda güvencesiyle Türkiye genelinde 700’den fazla restoranıyla hizmet veriyor.