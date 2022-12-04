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Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu hayatını kaybetti

İtalyan takım Scuderia Ferrari'de de yarışan Fransız eski Formula 1 pilotu Patrick Tambay'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:37
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Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Patrick Tambay hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu hayatını kaybetti
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Açıklamayı 1980'li yıllarda Ferrari ile iki Grand Prix kazanan Fransız eski Formula 1 pilotu Patrick Tambay'in ailesi yaptı.

Parkinson hastalığına yakalanan 73 yaşındaki Tambay Theodore, McLaren ve Renault takımlarında görev yapmıştı.

Tambay, 1982 Hockenheim ve 1983 Imola yarışı olmak üzere kariyerindeki iki galibiyete Ferrari ile ulaşmıştı.

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