Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu hayatını kaybetti

Açıklamayı 1980'li yıllarda Ferrari ile iki Grand Prix kazanan Fransız eski Formula 1 pilotu Patrick Tambay'in ailesi yaptı.
Parkinson hastalığına yakalanan 73 yaşındaki Tambay Theodore, McLaren ve Renault takımlarında görev yapmıştı.
Tambay, 1982 Hockenheim ve 1983 Imola yarışı olmak üzere kariyerindeki iki galibiyete Ferrari ile ulaşmıştı.
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