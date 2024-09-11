Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer vefat etti

Balıkesir'in dünyaca ünlü fotoğraf ve karikatür fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esmer'in cenazesi, oğlu Fatih Esmer tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün ikindi namazını müteakiben Zağnos Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecek.

Ahmet Esmer, Yeşilçam yıldızlarının portreleri ve Balıkesir'in çeşitli tarihi eserlerinin fotoğrafları ile tanınıyordu. Ayrıca son yıllarda karikatür fotoğraf yarışmalarına da katılan Esmer'in uluslararası ödülleri bulunmaktaydı. Sanat dünyasında ve Balıkesir'de bıraktığı derin etki ve katkılarının ardından, vefatı geniş bir üzüntü ile karşılandı.

AHMET ESMER KİMDİR?

Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde dünyaya gelen Esmer, ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra garsonluk ve benzeri mesleklerin ardından 1952 yılında fotoğrafçılığa başladı. Geçimini eski usul makinelerle Hükümet Konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu. Foto Esmer stüdyosunda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının fotoğrafları arşivde bulunuyordu. Ahmet Esmer'in; Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneğinin (BASAF) isim babası, kurucu üyesi, devlet sanatçısı ünvanları vardı. Ahmet Esmer, 2 çocuk ve 4 torun sahibiydi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in vefatı, Balıkesir'de ve sanat dünyasında üzüntüye sebep oldu.