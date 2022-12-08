Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion kötü haberi kendisi duyurdu

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Celine Dion, sosyal medya uygulaması Instagram hesabından nadir görülen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Dion, kendisine 'stiff-person sendromu' (katı kişi sendromu) olarak bilinen nadir ve tedavisi olmayan bir nörolojik durum teşhisi konulduğunu ve "Courage World Tour" kapsamındaki onlarca gösterisini iptal edeceğini ya da erteleyeceğini duyurdu.

54 yaşındaki Dion, geçen Perşembe günü Instagram hesabından hayranlarına şunları söyledi: "Uzun zamandır sağlığımla ilgili sorunlarla uğraşıyorum ve bu zorluklarla yüzleşmek ve yaşadığım her şey hakkında konuşmak benim için gerçekten zor oldu. Yakın zamanda bana sert insan sendromu adı verilen çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi kondu. Bu nadir görülen durum hakkında hala bilgi sahibi olsak da, yaşadığım tüm spazmların nedeninin bu olduğunu artık biliyoruz. Ne yazık ki bu spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor, bazen yürürken zorlanmama neden oluyor ve ses tellerimi alıştığım şekilde şarkı söylemek için kullanmama izin vermiyor."

TURNE VE KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Şarkıcı, teşhisi nedeniyle "Şubat ayında Avrupa'daki tursine yeniden başlamaya hazır olamayacağını" söyledi.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Stiff-person sendromu ya da SPS, kasların giderek sertleşmesine, ağrılı ve zayıflatıcı spazmlara neden olan nörolojik ve otoimmün bir hastalıktır. Daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.