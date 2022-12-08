8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion kötü haberi kendisi duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion kötü haberi kendisi duyurdu

Yıllar boyunca, güçlü sesiyle hayat verdiği şarkılarla hem hafızalara hem de gönüllere yerleşen ünlü şarkıcıdan korkunç bir haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, sadece milyonda bir kişide görülen ve tedavisi olmayan nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını, gözyaşları içinde duyurdu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:19
Takip Et

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Celine Dion,Instagram hesabından nadir görülen bir hastalığa yakalandığını duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion kötü haberi kendisi duyurdu
+
Aa
-

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Celine Dion, sosyal medya uygulaması Instagram hesabından nadir görülen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Dion, kendisine 'stiff-person sendromu' (katı kişi sendromu) olarak bilinen nadir ve tedavisi olmayan bir nörolojik durum teşhisi konulduğunu ve "Courage World Tour" kapsamındaki onlarca gösterisini iptal edeceğini ya da erteleyeceğini duyurdu.

54 yaşındaki Dion, geçen Perşembe günü Instagram hesabından hayranlarına şunları söyledi: "Uzun zamandır sağlığımla ilgili sorunlarla uğraşıyorum ve bu zorluklarla yüzleşmek ve yaşadığım her şey hakkında konuşmak benim için gerçekten zor oldu. Yakın zamanda bana sert insan sendromu adı verilen çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi kondu. Bu nadir görülen durum hakkında hala bilgi sahibi olsak da, yaşadığım tüm spazmların nedeninin bu olduğunu artık biliyoruz. Ne yazık ki bu spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor, bazen yürürken zorlanmama neden oluyor ve ses tellerimi alıştığım şekilde şarkı söylemek için kullanmama izin vermiyor."

TURNE VE KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Şarkıcı, teşhisi nedeniyle "Şubat ayında Avrupa'daki tursine yeniden başlamaya hazır olamayacağını" söyledi.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Stiff-person sendromu ya da SPS, kasların giderek sertleşmesine, ağrılı ve zayıflatıcı spazmlara neden olan nörolojik ve otoimmün bir hastalıktır. Daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
2
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
3
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
4
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
5
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
6
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
7
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.