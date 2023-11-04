Ünlü şarkıcı dört yıl sonra görüntülendi. Milyonda bir görülen hastalıkla mücadele ediyor

Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan "katı kişi sendromu"na yakalanan ve konserlerini iptal eden ünlü şarkıcı Celine Dion 4 yıl sonra ilk kez görüntülendi.