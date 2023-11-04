Ünlü şarkıcı dört yıl sonra görüntülendi. Milyonda bir görülen hastalıkla mücadele ediyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion yakalandığı nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu" nedeniyle geçtiğimiz yıl konserlerini iptal etmişti.
Milyonda bir kişide görülen ve tedavisi bulunmayan katı kişi sendromu (stiff-person syndrome) nedeniyle gözlerden uzak olan Dion, 4 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi.
55 yaşındaki şarkıcı büyük oğlu René-Charles ve ikizleri Eddy ve Nelson'la birlikte Vegas Golden Knights-Montreal Canadiens hokey maçına gitti.
Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da oynanan maça giden Dion, maç bittikten sonra soyunma odasını ziyaret etti.
Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Hastalığı nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal etmiş, tedavisine odaklanmıştı. 55 yaşındaki Kanadalı şarkıcının kız kardeşi Claudette, sanatçının sağlık durumuyla ilgili eylül ayında bilgi vermişti.