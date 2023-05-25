Dünyaca ünlü gazetenin Türkiye ekonomisi yorumu ‘Erdoğan'ın ekonomik hataları Türkiye'yi rotasından çıkarıyor’

Financial Times gazetesi, Türkiye'de yaklaşan ikinci tur seçim öncesinde yüksek enflasyon sorununu ele aldı.

Dünyaca ünlü gazetenin Türkiye ekonomisi yorumu ‘Erdoğan'ın ekonomik hataları Türkiye'yi rotasından çıkarıyor’

"Erdoğan'ın ekonomik hataları Türkiye'yi rotasından çıkarıyor" başlığını kullanan FT, Türkiye'deki yüksek enflasyonu değerlendirdi.

Gazete, Erdoğan'ın Merkez Bankası'na baskı yaparak faizleri düşürmesi talebiyle para politikasını alt üst ettiğini belirtti. Enflasyonun ilk tur oylamasından önce yüzde 15 düştüğünü ifade etti.

FT'ye göre, hükümet, TL'nin dolar karşısındaki düşüşünü engellemek için yatırımcıların dolar hesaplarına kaçmasını durdurmaya çalıştı.

Ancak bu durum, kamuya dolar yükü getirdi. Brezilya'nın ise dolar cinsinden yükümlülüklerini azaltmaya çalışırken, Türkiye'nin dolar yükümlülükleri artmaktadır.

Gazete, Türkiye ve Brezilya'nın 2000'li yılların başında sürdürülemez bir para piyasası durumu yaşadığını ancak Kemal Derviş ve Pedro Malan gibi kahraman maliye bakanları tarafından yürütülen IMF destekli mali sıkılaştırma programları sayesinde borç temerrüdünden kaçındıklarını ifade etti.

Brezilya'nın sıkı para politikası uygulayan güçlü ve bağımsız bir merkez bankasına sahip olduğunu belirten FT, Türkiye'nin imalat sektöründeki büyümenin GSYH'nin yüzde 22'si olarak yüksek olduğunu aktardı.

Ayrıca Türkiye'nin kronik bir ticaret açığı verdiğini ve imalat ihracatının döviz kuru düşüklüğüne veya iç tüketimin baskılanmasına dayanmadığını vurguladı.

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