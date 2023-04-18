Dünyaca ünlü keman virtüözü depremzedeler için çaldı

Grammy Ödüllü keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler yararına Eskişehir'de düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu

Dünyaca ünlü keman virtüözü depremzedeler için çaldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası dünyanın en ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov, keman sanatçısı Özcan Ulucan, piyanist Birsen Ulucan ve viyolonsel sanatçısı Sandra Lied Haga eşliğinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerle bir araya geldi.

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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği iş birliği ile düzenlenen ve Orkestra Şefi Ender Sakpınar'ın yönetimindeki konserde sahne alan Vengerov, performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

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"BİZ MÜZİSYENLER YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Vengerov, konserin ardından Türkiye'nin bir süre önce büyük bir felaket yaşadığını söyledi. Yaşananları kelimelerle ifade etmenin imkansız olduğunu kaydeden Maxim Vengerov, "Müzik küçük bir kıvılcım... Müzik insanları hayata bağlayan bir unsur. Evrensel bir sanat. Biz müzisyenler az da olsa her zaman yardım etmeye hazırız" diye konuştu.

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"ONLARA GÜÇ VERMEKTEN MUTLUYUM"

Eskişehir'e daha önce geldiğini ifade eden Vengerov, "Bu ağır dönemde Özcan Ulucan, Birsen Ulucan ve Sandra Lied Haga ile gelip, seyircilere hitap etmek, onlara güç vermekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

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