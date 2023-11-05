Dünyaca ünlü müzik insanı İstanbul'da barış mesajı verdi

8 Haziran 2024'te İstanbul'a gelecek olan Andrea Bocelli, Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu’nda on binlerce kişiye seslenecek. Bocelli, 8 Haziran’daki konser öncesinde İstanbul'daki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bocelli’nin yanı sıra eşi ve Andrea Bocelli Vakfı Başkan Yardımcısı Veronica Berti Bocelli, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de katıldı.

Gazetecilere vakit ayırdıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Andrea Bocelli, “Stadyum dediğimiz zaman farklı bir heyecan verir. Yüksek sayıda seyirciye hitap etmek ayrı keyifli. Akustiği tam değerlendirmek zor olabiliyor bu yüzden bütün hazırlıklarımızı önceden yapacağız. Ses, Allah’ın bir lütfu ama ben de çalışarak elimden geleni yapıyorum. Türkiye çok güzel İstanbul da öyle, bu konuda ne söylesem yüzeysel kalır. Kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.

"MÜZİK BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ"

Dinleyicileriyle her geçen sene karşılıklı enerji alışverişinin arttığını ifade eden Andrea Bocelli, “Sizdeki bu heyecanı hissediyorum. Müzik, birleştirici bir güç oluyor. Ben de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu son albümde hayatımdaki iki öneme sahip ses de bana eşlik etti. Oğlum Matteo genç bir ses ve kızım Virginia. Bu albüm için aileme teşekkür ederim. Noel’in fon müziği oldu benim için” dedi.

"BEN SESİMDEN FERAGAT EDEBİLİRİM, YETER Kİ BARIŞ TESİS EDİLSİN"

Dünyanın içinde bulunduğu durum hakkında düşünceleri sorulan Andrea Bocelli, barış mesajları verdi: Müzik insan ruhuna hitap ediyor, etkiliyor da… Kendi sesimle, kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Yani ben sesimden feragat edebilirim, yeter ki barış tesis edilsin.

Yani savaş bence çok aptalca bir şey. Korkunçluğunu bir yana bırakın, en aptalca şey, insanlığın hatası. Ben bütün dinlere saygılıyım. Bir Tanrı varsa o hepimizin Tanrı’sı. Herkes kendine has bir isimle hitap eder, kendi yöntemleriyle ibadet eder ama Tanrı’nın tekliğine inanıyoruz. Dünya üzerinde yaptıklarımız çok acı verici. Kendi dini inançlarımıza bağlı olmamız ama diğer inançlara saygı duymamız lazım. İtalyan bir gazetecinin bir sözü var; 'İntikam bazen seni rahatlatabilir ama affetmekten çok daha ağır sonuçları vardır.'

BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Dünyanın birçok ülkesinde on binlerce kişinin katıldığı konserleriyle katılım rekorları kıran Andrea Bocelli, birçok ilke de imza attı. Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü’ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Bocelli’nin Hollywood Walk of Fame’de bir yıldızı da bulunuyor.

2013 ve 2016'da ABD Başkanı Barack Obama ve dünyanın dört bir yanından birçok devlet başkanının katıldığı saygın Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğine katılan tek sanatçı unvanını taşıyan Andrea Bocelli, 11 Aralık 2017'de New York'taki NASDAQ Borsası'na davet edilerek dünya çapındaki borsalarda işlem görmeye başlayan ünlü "çan çalma" ritüelinin başlatıcısı oldu. 2018'de 60'tan fazla ülkede yayınlanan albümü 'Sì', ABD ve İngiltere listelerinde uzun süre birinci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.