Dünyaca ünlü oyuncu Helmut Berger uykusunda hayata veda etti

Avusturyalı ünlü oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında uykusunda hayatını kaybetti. Berger'in menajeri Werner, "Helmut Berger uykusunda öldü. Sabah ona veda ettim. Çok mutlu görünüyordu" dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Helmut Berger uykusunda hayata veda etti

Editör: Osmancan EROK

İtalyan yönetmen Luchino Visconti ile 1960'lar ve1970'lere damgasısını vuran Avusturyalı oyuncu Helmut Berger, 78 yaşında hayatını kaybetti.

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Avrupa sinemasının yıldızlarından ve sinemada pop döneminin efsanesi Berger, 29 Mayıs'ta 79. doğum gününü kutlayacaktı.

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Bild gazetesinde yer alan habere göre, Berger'in menajeri Werner, efsane oyuncunun ölümüne ilişkin "Helmut Berger uykusunda öldü. Sabah ona veda ettim. Çok mutlu görünüyordu" açıklamasında bulundu.

Berger, aktörlük yaptığı "Baba 3", "Lanetliler" ve "Ludwig" filmlerinin yanı sıra çok sayıda yapımda yer aldı.

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