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Dünyaca ünlü şarkıcı hızla sahneden indirildi. Konser salonunda bomba alarmı şoku yaşandı

'Soul Müziğinin Vaftiz annesi' olarak tanınan, ünlü şarkıcıı Patti La Belle’nin, Wisconsin’de konser verdiği sırada mekân, bomba tehdidi nedeniyle hızla boşaltıldı. Ünlü şarkıcı güvenlik görevlileri tarafından hemen sahneden uzaklaştırıldı

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:10
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Dünyaca ünlü Soul şarkıcısı Patti La Belle'nin konseri sırasında bomba paniği yaşandı.Ünlü şarkıcı hemen sahneden uzaklaştırılırken, konser salonu da boşaltıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı hızla sahneden indirildi. Konser salonunda bomba alarmı şoku yaşandı
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The Guardian’da yer alan habere göre, 78 yaşındaki şarkıcı Patti LaBelle, bomba tehdidi nedeniyle sahneden hızla indirildi. Yaklaşık 2 bin 500 koltuklu salon birkaç dakika içinde boşaltıldı. 

 

Olay sırasında mekânda bulunan ve yaşananları Facebook’tan canlı yayından aktaran bir konser izleyicisi “Dışarı çıktık ve polis mekanın dışına şerit çekti. Çok korkutucuydu” dedi.

Polis şefi mekânın incelendiğini, patlayıcı bir cihaza ulaşılamadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

78 yaşındaki LaBelle, “Soul müziğin vaftiz annesi” adıyla anılıyor.

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