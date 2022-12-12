Dünyaca ünlü şarkıcı hızla sahneden indirildi. Konser salonunda bomba alarmı şoku yaşandı

The Guardian’da yer alan habere göre, 78 yaşındaki şarkıcı Patti LaBelle, bomba tehdidi nedeniyle sahneden hızla indirildi. Yaklaşık 2 bin 500 koltuklu salon birkaç dakika içinde boşaltıldı.

Olay sırasında mekânda bulunan ve yaşananları Facebook’tan canlı yayından aktaran bir konser izleyicisi “Dışarı çıktık ve polis mekanın dışına şerit çekti. Çok korkutucuydu” dedi.

Polis şefi mekânın incelendiğini, patlayıcı bir cihaza ulaşılamadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

78 yaşındaki LaBelle, “Soul müziğin vaftiz annesi” adıyla anılıyor.