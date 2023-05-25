Dünyaca ünlü telefon markası İstanbul’daki fabrikasını apar topar kapattı Mısır'a taşındı

Çinli telefon üreticisi OPPO’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvikiyle 2 yıl önce Tuzla’da açtığı fabrika sessiz sedasız kapandı. Şirket fabrikasını Mısır’da açma kararı aldı.



Dünya gazetesi yazarı Kerem Ülker “Çinli OPPO, Mısır’a fabrika kuruyor” başlıklı bugünkü yazısında, Çinli telefon üreticisi OPPO’nun Tuzla’da açtığı fabrikayı kapadığını yazdı. Ülker şirketin fabrikasını Mısır’da açma kararı aldığını da ekledi.



2020’de İstanbul Tuzla’da açılan tesise değinen Ülker, “Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Çinli OPPO ile ilgili haberleri hatırlıyorsunuzdur. 2020 yılında Tuzla’da 12 bin metrekarelik bir tesis açmıştı. Türkiye’deki bu tesis OPPO’nun dünyadaki 10’uncu fabrikası unvanını da almıştı.” satırlarına yer verdi.



VARANK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen OPPO’nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başlandığının altını çizen Ülker, şöyle devam etti:



“Hızlı bir kararla Türkiye’ye gelen ve daha deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturan fabrikanın bu sürecini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerinde takip etmişti.”

VARANK “YAKLAŞIK 1000 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLMESİ BEKLENİYOR” DEMİŞTİ

Ülker yazısının devamında şunları söyledi:



“Test üretimine başlayan fabrikanın resmi açılış töreni için gün saydığını belirten Varank, ‘OPPO’nun Tuzla’daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye’de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.’ demişti.



OPPO’nun 50 milyon dolarlık yatırımla kurduğu bu tesisteki üretim beklenen gibi gitmedi. 2022 yılında OPPO, fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçiyi, küresel kriz gerekçesiyle işten çıkardı.



MISIR FABRİKASI 20 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde eyleme başlayarak yaşanan işçi kıyımını protesto etti. Sonrasında ise OPPO’nun, Türkiye’deki üretimi sessiz sedasız sonlandırıldığı belirtildi. Türkiye’deki üretimine hızla başlayan, bu kararından da yine hızla vazgeçen OPPO’nun şimdilerde yeni bir gözdesi olduğunu söylemeliyim. Bu ülke Mısır…



Edindiğim bilgilere göre Mısır Başbakanı bununla ilgili Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Kurumu (GAFI) CEO’su Hossam Heiba ile de görüşmüş durumda Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly ile görüşen Heiba, Çinli OPPO’nun Mısır’da yılda 4,5 milyon akıllı telefon üretmek için fabrika kurmak istediğini, bu konuda anlaşıldığını ifade ediyor. Çinli şirket, Mısır’da yapacağı tesisi 20 milyon dolarlık yatırımla kuracak. Bu tesiste 650 kişi çalışacak.”







VARANK ZİYARETTE “TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPAN KAZANIR” DEMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 8 Mart 2021’de fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde incelemiş, burada yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:



“Dünyanın dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’ye yapmaya başladıkları yatırımları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde söz sahibi global firmaların benzer yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Biz gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret gösteriyoruz. Türkiye’ye yatırım yapan kazanır. Akıllı telefonlar alanında yapılan bu yatırımlar ülkemizde önemli yetkinliklerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Teknoloji tedarikçisi yeni yerli firmalarımız bu sayede ekosisteme dahil olacak."

VARANK SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

2021 yılında AKP’li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fabrikanın açılışını, “Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor.” diyerek duyurmuştu.



Varank paylaşımında şunları söylemişti:

“Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoş geldin OPPO!”