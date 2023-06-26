Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek Vatikan'da Papa ile buluştu

Ferzan Özpetek, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun İtalya’daki davetine katıldı. Vatikan Müzesi’nde yapılan ve 200 sanatçının katıldığı davette ünlü yönetmene Papa Francesco özel ilgi gösterdi

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek Vatikan'da Papa ile buluştu

Editör: Özlem KIRAL

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, aralarında yönetmen Ferzan Özpetek’in bulunduğu, sanat dünyasının 200 önemli ismini kabul etti.

cq5dam-thumbnail-cropped-1000-563.jpeg

Vatikan Müzesi’nin çağdaş ve modern sanat koleksiyonunun açılışının 50’nci yılı nedeniyle gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Marco Bellocchio, Roberto Saviano, Anselm Kiefer, Anish Kapoor, Ken Loach, Andres Serrano gibi ünlü isimler vardı.

Papa Francesco yaptığı konuşmada, “Bakan ve hayal eden gözlersiniz” dediği ünlü konuklarına, “Sadece bakmak yetmez, hayal kurmak da gerekir” diyerek, sanata ve sanatçıya verdiği değeri dile getirdi.

3602840-810x458.jpg

İtalya Kültür ve Eğitim Bakanı Kardinal Jose Tolentinode Mendonça’nın kilisenin sanat ve sanatçıların dostu olduğunu vurgulamak istedikleri için düzenlediklerini belirttiği etkinlikte Ferzan Özpetek’e ilgi yoğundu.

3602840-1deb9a836d9903aa0fbab8bda9345f85.jpg

Papa’nın da samimiyetle karşıladığı Ferzan Özpetek için İtalyan basını, “iki kültürü birleştiren yönetmen. Sanatı insanın ruh halini etkiliyor, çok önemli bir iş yapıyor. İnsanlara iyi geliyor” yorumunu yaptı.

İlgili Haberler
Ferzan Özpetek yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi! Cannes’da tanıttı
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Son Haberler
Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı Güncel
Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı
Pendikspor Galatasaray'ın yıldızının peşinde Spor
Pendikspor Galatasaray'ın yıldızının peşinde
Çanakkale açıklarında geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel
Çanakkale açıklarında geri itilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı
AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu Güncel
AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu
Mehmet Şimşek çözümü satmak da buldu... Hepsini satılığa çıkarıyor Ekonomi
Mehmet Şimşek çözümü satmak da buldu... Hepsini satılığa çıkarıyor
Süt otu annelerde süt kesilmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Süt otu annelerde süt kesilmesine iyi geliyor
Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı Dünya
Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık seçiminden zaferle çıktı