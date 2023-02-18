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Dünyaca ünlü yazar hayatını kaybetti

Hollywood ikonu Marilyn Monroe, ABD'li oyuncu James Dean ve korku sinemasının duayen ismi Alfred Hitchcock'un biyografilerini kaleme alan ünlü yazar Donald Spoto 81 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:59
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Dünyaca ünlü yazar Donald Spoto hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yazar hayatını kaybetti
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Sinema tarihinin önemli figürlerinin biyografilerini yazan Donald Spoto  81 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'li yazar Danimarka'da beyin kanaması geçirerek hayata veda etti.


Kariyeri boyunca pek çok kitaba imza atmış olsa da Spoto, biyografi yazarlığıyla öne çıktı. Yazar, Alfred Hitchcock, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn ve James Dean gibi isimlerin hayatlarını kaleme aldı.

İlk kez 10 yaşındayken Hitchcock’un “Strangers on a Train”ini izledikten sonra yönetmenin filmlerinden etkilendiğini söyleyen yazar, büyülendiği Hitchcock’un biyografisini sayfalara taşıdığında büyük ilgi gördü.

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