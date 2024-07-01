Dünyaca ünlü yazar yaşamını yitirdi! Türkçeye çevrilen eserleri de vardı

Dünyaca ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare, bu sabah sağlık sorunları nedeniyle başkent Tiran'daki evinden Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kadare'nin 88 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilirken, Arnavut makamları, Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğrularken, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değindi.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN ESERLERİ DE VAR

28 Ocak 1936'da ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) dünyaya gelen İsmail Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.

Türkçe yayımlanmış eserleri arasında; Ölü Ordunun Generali, Taş Kentin Günlüğü, Düğün, Şenlik Kurulu, Canavar, Piramit, Kosova'ya Üç Ağıt, Kaza, Rüyalar Sarayı, Kuşatma, İbret Taşı, Taş Kentin Düşüşü gibi eserler vardır.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, 1992'de Cino Del Duca ödülünü kazandı. Kadare'ye, 1996'da Fransa'daki "Academy of Moral and Political Sciences"a ömür boyu üyelik hakkı verilirken, 2005'te Man Booker Uluslararası Ödülü'nü, 2009'da Asturias Prensliği Ödülü'nü, 2015'te Kudüs Ödülü'nü kazandı.