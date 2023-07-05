Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino'dan hayranlarını üzecek haber

Düğününde kendisini öldürmeye çalışan eski patronu 'Bill'in peşine düşen bir kadının yaşadıklarını konu alan 'Kill Bill'in ikinci filminin üzerinden 19 yıl geçti.

Uma Thurman'ın hayat verdiği 'Beatrix' karakterin kızına odaklanacağı ve usta oyuncunun kızı Maya Hawke'ın da filmde rol alacağı iddia edilmişti.

Kılıç dövüş sahneleriyle dikkat çeken serinin yönetmeni Quentin Tarantino, sinemaseverlerin yeni filmi beklentisine, "Mantıksız bir macerayla gelmek istemem. Gelin bunu hak etmiyor. Çok uzun ve zorlu bir savaş verdi" sözleriyle karşılık vermişti.

60 yaşındaki yönetmen, bu açıklamasından yıllar sonra karar değiştirdiğini belirtti. Son röportajında 'Kill Bill: Volume 3' için kapıları kapatan Quentin Tarantino, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Son filmim bir film eleştirmeni, bir erkek eleştirmen hakkında ve 1970'lerde geçiyor" dedi.

THURMAN: UFUKTA GÖRMÜYORUM

Uma Thurman da geçen yıl, 'The Jess Cagle Show'da "Kill Bill: Volume 3" için; "Size bu konuda gerçekten hiçbir şey söyleyemem. Yani yıllardır tartışılıyor. Olduğuna dair gerçek bir düşünce vardı, ama çok uzun zaman önce. Bunu hemen ufukta görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.