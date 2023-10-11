Korku filmlerinin unutulmaz yönetmeni Anthony Hickox hayatını kaybetti. Evinde ölü bulundu

64 yaşındaki İngiliz yönetmen Anthony Hickox, vefat etti. Hickox'un Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Korku filmlerinin unutulmaz yönetmeni Anthony Hickox hayatını kaybetti. Evinde ölü bulundu

Aralarında 'Waxwork' ve 'Hellraiser III'ün de bulunduğu birçok korku filmine imzasını atan İngiliz yönetmen Anthony Hickox'tan acı haber geldi. Hickox'un 64 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Hayatının son yıllarını Romanya'da geçiren ünlü yönetmenin Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Arkadaşlarının bir süredir Anthony Hickox'tan haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla acı gerçeğin ortaya çıktığı kaydedildi.

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Acı haberi ise yönetmenin yakın arkadaşı Jonathan Shalit duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden Shalit, Anthony Hickox'u "harika bir adam ve sevgili bir dost" olarak nitelendirdi.

Jonathan Shalit, "20'li yaşlarımızda ABD'nin tüm büyük kayak merkezlerinde kayak yapan arkadaşlardık" şeklinde konuştu.

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