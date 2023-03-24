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Dünyada bir ilk. İki gözü görmeyen bir hasta yeniden görmeye başladı

İtalya'da 83 yaşındaki iki gözü görmeyen bir hasta, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntem sayesinde yeniden görmeye başladı. Hasta, 4 saatlik bir operasyon geçirdi ve sonrasında "Parmaklarımı, ellerimi görmek, yeniden doğmak gibiydi" şeklinde açıklama yaptı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:17
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Dünyada bir ilk. İki gözü görmeyen bir hasta yeniden görmeye başladı

Dünyada bir ilk. İki gözü görmeyen bir hasta yeniden görmeye başladı
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Hastanın adı açıklanmazken, yapılan operasyonun detayları hakkında da bilgi verildi.

Hasta, her iki gözüne de göz lensi yerleştirildiği ve bu sayede yeniden görmeye başladığı belirtildi. Bu operasyon, dünyada ilk defa gerçekleştirildiği için oldukça önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

Hastanın operasyon sonrası yaptığı açıklamalar, yaşadığı mutluluğu ve şaşkınlığı ifade etmesi açısından dikkat çekici. "Parmaklarımı, ellerimi görmek, yeniden doğmak gibiydi" şeklindeki sözleri, bu tür operasyonların ne kadar büyük bir etki yarattığını göstermesi açısından önem taşıyor.

Yapılan operasyonun başarıya ulaşması, tıp dünyasında büyük bir ilerleme olarak kabul ediliyor. İlerleyen yıllarda benzer yöntemlerin uygulanmasıyla, birçok insanın bu tür sorunlarının çözülebileceği düşünülüyor.

İtalya'nın Torino kentindeki Molinette Hastanesi, dünyada ilk kez uygulanan özel bir transplantasyon yöntemi sayesinde bir hastanın bir gözünün yeniden görmeye başladığını duyurdu. İki gözde farklı patolojilere bağlı görme kaybı yaşayan hastaya, bir gözünden diğer gözüne tüm oküler yüzeyin (kornea, skleranın bir kısmı ve konjonktiva) transplantasyonu gerçekleştirildi.

Hastanenin Oftalmoloji Kliniği Direktörü ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Michele Reibaldi ile Prof. Vincenzo Sarnicola tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik operasyon sonrasında, hastanın görmeyen sol gözünün tüm yüzeyi, kör olan sağ göze nakledildi. Operasyon sonrasında hastanın sağ gözü, kör olan sol göze göre daha az hasar gördüğü için tercih edildi.

Bu başarılı operasyon, göz sağlığı alanında önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Yapılan açıklamalara göre, tüm oküler yüzey transplantasyonu, özellikle kornea transplantasyonunda sıkça uygulanan bir yöntem olsa da, her iki gözün tüm yüzeyinin nakli, dünyada ilk defa gerçekleştirildi.

Operasyon sonrasında hastanın sağ gözünde bir miktar iyileşme olduğu ve bu gelişmenin devam etmesinin beklendiği belirtiliyor. Bu tür operasyonların gelecekte de benzer vakalarda uygulanabileceği düşünülüyor.

‘OLAĞANÜSTÜYDÜ’

Hastanenin açıklamasında görüşlerine yer verilen Prof. Reibaldi ve Prof. Sarnicola, ameliyatın olağanüstü olduğunu belirterek, “Hasta operasyondan iki hafta sonra bugün görüşünü geri kazandı ve yardım almadan hareket edebiliyor. Son derece heyecanlıyız ve sağ gözde kalıcı başarı bekliyoruz. Çünkü bu göz hastanın kendi dokularıyla yeniden yapılandırıldı” ifadelerini kullandı.

Prof. Sarnicola ayrıca, “Buradaki esas yenilik, konjonktivo-skleral dokuyu kapsayan tüm göz yüzeyine genişletilmiş kornea transplantasyonu olmasıdır” yorumunu yaptı.

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