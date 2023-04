Dünya’da gıda fiyatlarındaki enflasyon her geçen ay düşüyor. FAO açıkladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO), uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin rapor yayınladı.

FAO’dan yapılan açıklamaya göre, gıda fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 düşüş gösterdi. Endeks böylece son 12 ay boyunca sürekli aşağı geldi.

TAHIL VE YAĞ FİYATLARI DÜŞTÜ ŞEKER VE ET YÜKSELDİ

Mart ayında endeksteki düşüşte tahıl, bitkisel yağ ve süt fiyatlarındaki düşüşler, şeker ve et fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu.

Tahıl fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,6 aşağı geldi.

Bitkisel yağ fiyatlarında aylık yüzde 3,0 düşüş yaşanırken, yıllık düşüş yüzde 47,7’ye ulaştı.

Süt ürünleri fiyatlarında düşüş diğer ürünlere göre sınırlı kaldı, aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,7 aşağı geldi.

Fiyatları artan iki ürün et ve şeker oldu. Et fiyatları aylık yüzde 0,9, şeker fiyatları yüzde 1,5 artış gösterdi. Et fiyatları aylık artışa rağmen yıllık bazda yüzde 5,3 aşağıda bulunuyor. Şeker fiyatları ise art arta ikinci aylık artışını yaşadı ve 2016 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bol arz, zayıf ithalat talebi ve Karadeniz Tahıl Girişimi'nin genişlemesinin düşüşe katkıda bulunduğu belirtildi.