2022'de gıda fiyatları dünya genelinde düştü, Türkiye'de yüzde 77 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel gıda fiyatları göstergesine göre dünyada gıda fiyatları yüzde 1 oranında gerileme kaydetti. Ancak Türkiye için durum çok farklı ilerledi. Paylaşılan rakamlara göre Türkiye’de gıda fiyatları yüzde 77 oranında arttı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre dünya gıda fiyatları aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar önceki aya göre ise yüzde 1,9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.

FAO tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasım ayındaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralık ayında 132,4’e geriledi.

TÜRKİYE'DE GIDA FİYATLARI TÜİK'E GÖRE YÜZDE 76,8 ARTTI

Kasım ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal saldırılarından sonra Karadeniz’den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022’de yüzde 76,8 arttı.