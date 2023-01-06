6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 2022'de gıda fiyatları dünya genelinde düştü, Türkiye'de yüzde 77 arttı

2022'de gıda fiyatları dünya genelinde düştü, Türkiye'de yüzde 77 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel gıda fiyatları göstergesine göre dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi. Ancak gıda fiyatları Türkiye'de yüzde 77 oranında artış kaydetti.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:59
Takip Et

Gıda fiyatları dünya genelinde gerilerken, Türkiye'de yüzde 77 oranında arttı

2022'de gıda fiyatları dünya genelinde düştü, Türkiye'de yüzde 77 arttı
+
Aa
-

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel gıda fiyatları göstergesine göre dünyada gıda fiyatları yüzde 1 oranında gerileme kaydetti. Ancak Türkiye için durum çok farklı ilerledi. Paylaşılan rakamlara göre Türkiye’de gıda fiyatları yüzde 77 oranında arttı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre dünya gıda fiyatları aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar önceki aya göre ise yüzde 1,9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.

FAO tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasım ayındaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralık ayında 132,4’e geriledi.

TÜRKİYE'DE GIDA FİYATLARI TÜİK'E GÖRE YÜZDE 76,8 ARTTI

Kasım ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal saldırılarından sonra Karadeniz’den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022’de yüzde 76,8 arttı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

rahatsız
6.01.2023 17:42
AMA TÜRKİYE DÜNYADA DEĞİL MARSTA BİR YER?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
5
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
6
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
7
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.