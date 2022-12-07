Gıda fiyatlarına yeni zamlar yolda

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, çözümü tarlada değil markette aradıkları sürece artışın devam edeceğini belirterek, “Gübrede yıllık fiyat artışı yüzde 230’u buldu. Hava soğudu seraları ısıtmak için elektrik faturaları artıyor. Gıda fiyatlarının düşüşü için tek yöntem girdi fiyatlarının düşmesi. Yoksa ne yaparsanız yapın düşmez” diye konuştu.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da ulaştırmadaki fiyat artışlarının tarım ürünlerinin taşınmasında sorun yarattığını belirtti. Tavşan, “Antalya’dan bedava domates bulsanız İstanbul’a getirmeniz 5 lira tutuyor. Dolayısı ile 10 liranın altına bir şey yemek mümkün değil. Sebze ve meyvede kış nedeniyle yeni fiyat artışları da gelecek” diye konuştu.

Dünyada fiyatları gerilerken Türkiye’de artan süt ve süt ürünlerinde de yeni zamların geleceği belirtiliyor. Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, üreticinin kazanmadığı bir model uygulandığını belirterek “Önce yetiştiriciyi teşvik edecek bir sistem lazım. Ayrıca bizim enflasyon sepetinde tek bir ürünümüz var onun dışındaki ürünler sanayiciden çıkıyor. Onlara sormak lazım pahalılığı” dedi.

Sanayici ise üretici fiyatları ile tüketici fiyatları endeksindeki farka vurgu yapıyor. İsim vermeden konuşan gıda sanayicileri, “Bu elektrik ve doğalgaz fiyatları ile nasıl düşürelim fiyatları? Şimdi ücret zammı geliyor, bir de enerji zammı bekleniyor. Bunlar gelince daha da artacak” diye konuştu.