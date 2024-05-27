Dünyada o bölgemizde keşfedildi! Daha az kıllı ve kahverenkli

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Türkiye'nin akrep faunası üzerine çalışmalar yapmakta ve 'Mezopotamya akrebi' olarak bilinen türün örneklerini toplayarak tür teşhisleri yapıyor ve yayılış alanlarını belirlemek için çalışmalarda bulunuyor.

Irak'tan gelen 'Mesobuthus' örnekleri üzerinde çalışan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki popülasyonu ile karşılaştıran Prof. Dr. Yağmur, bu popülasyonun Türkiye'ye özgü bir tür olduğunu keşfetti ve bu türe 'Mesobuthus faiki' adını verdi. Araştırmasını 'Euscorpius' adlı dergide yayımlayarak, bu yeni türü bilim dünyasına tanıttı.

"Yeni bir tür olduğunu fark ettim" diyen Prof. Dr. Yağmur, 21 yıldır Türkiye ve çevre ülkelerin akrepleri üzerinde çalıştığını ve Türkiye'deki akrep faunasını ve türlerin yayılışlarını belirlemeye çalıştığını ifade etti.

"Bu yeni tür, yaklaşık 40 yıldır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Daha önce farklı türlerle karıştırılmıştı. Irak'taki 'Mesobuthus mesopotamicus' türünün yayılışı üzerine yaptığımız çalışma sırasında, Türkiye'deki popülasyonun bu türe ait olmadığını ve yeni bir tür olduğunu anladım. Bu yeni türün morfolojik özelliklerini ve yayılışını anlatan bir makale yazdım. Bu tür, daha seyrek kıllı ve kahverengi renkli olmasıyla 'Mesobuthus mesopotamicus' türünden ayrılıyor ve Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde yayılıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yağmur, türün adını babasına ithaf ettiğini belirterek, "Doktora tez çalışmamı Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nin akrep faunası üzerine yaptım. Alan çalışmaları sırasında babamın her safhada yardımlarını gördüm. Bu yeni türü, tez çalışmalarım sırasında birçok bölgede tespit ettim. Babam Mardin ve Şanlıurfa'da bazı köylerde öğretmenlik yapmıştı. Bu köylerde yaptığım saha çalışmaları sırasında bu türün varlığını tespit ettim ve bu yeni türü babamın adına ithaf etmeye karar verdim" dedi.

Ayrıca, 'Mesobuthus faiki' türünün zehrinin etkili olmasına rağmen insanlar için ölümcül olmadığını, ancak çocuklar ve alerjik bünyeli kişiler için tehlikeli olabileceğini ekledi.