Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi

Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fulya Öztaş ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş, vakit buldukça doğada bulunan bitki türlerinin fotoğraflarını çekiyor.

2021-2023 yılları arasında Konya’da dağlık alanda ilk kez görüp fotoğrafını çektikleri bir çiçeğin araştırılması için Van Yüzüncü yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu ve Doç. Dr. Mesut Pınar ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Eker yardım talep etti.

Akademisyenler, bitkinin çiçeklenme ve meyve verme dönemlerinde toplanan örnekleri inceleyerek örneklerin yeni bir türe ait olabileceği kanaatine vardı. Büyük soğanlı, yassı yapraklı, kısa gövdeli, konik çiçeklenme özelliği gösteren ve uzun çiçek saplarına sahip bitkiden örnekler toplandı.

İSMİ BELİRLENDİ

Örnekler, detaylı laboratuvar çalışmaları, herbaryum ve literatür karşılaştırmaları sonucu bitkinin bilim için yeni bir türü temsil ettiği sonucuna varıldı. Yeni türe, bitkiyi ilk defa doğada tespit eden Prof. Dr. Fulya ve Haydar Öztaş’ın anısına tür ismi olarak ‘oztasii’ (Leopoldia oztasii) verildi. Tür, makale yazarları tarafından Türkçe ‘Konya morbaşı’ şeklinde adlandırıldı.

'BİZİ ONURLANDIRDILAR'



Keşfedilen yeni bitki türünün botanik bilime kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Fulya Öztaş, “Konya’nın çevresindeki yüksek dağların doruklarında, mayıs sonlarında çiçek açan bir bitki. Oldukça görkemli güzel bir görüntüye sahip. Bu çiçeğe 1570 rakımlı bir tepede rastladık. Botanikçi akademisyenlerden fikir alışverişinde bulunduk. Çalışmalar sonucunda yeni bir tür olduğu ortaya çıktı ve bu türe de bizim soyadımızı verdiler, bizi onurlandırdılar. Sonra saygın bir bilim dergisinde makalesi yayınlanarak literatüre kazandırılmış oldu.” ifadelerini kullandı