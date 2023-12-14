Dünyada sadece 3 tane mağazası vardı, dördüncüsü İstanbul'da açılıyor!

Ünlü yazar J.K. Rowling'in yazdığı dünyaca ünlü Harry Potter serisinin "Wizarding World" adlı mağazalarının dördüncüsü İstanbul'da açılıyor.

Dünyada sadece dört yerde bulunan Harry Potter mağazası, 16 Aralık saat 12.00'de Mall of İstanbul alışveriş merkezinde kapılarını açacak.

Türkiye'nin aynı zamanda ilk lisanslı Harry Potter partneri olan ve dört yıldır da hem üretici hem de perakendeci olarak Warner Bros. Discovery ailesi ile çalışan "Sihirli Dükkan" tarafından açılacak mağazada çeşitli etkinler de düzenlenecek.

200 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan mağaza, Harry Potter serisi ve serinin Spin-off'u olan "Fantastik Canavarlar"a dair 1500'e yakın lisanslı ürün satışa çıkacak.

Saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren mağazada "Asa Seçimi", "Seçmen Şapka ile Hogwarts Binası'nı Bulma", "Görünmezlik Pelerini Deneme", "9 ¾ peronunda fotoğraf çekme" gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.