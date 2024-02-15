Dünyada şiirleri çok sayıda ülkelerin dillerine çevrilen iki Şaire’den biri Leyla Işık

Leyla Işık, eğitimci, şair, yazar, ressam, editör ve uluslararası proje koordinatörü olup, Uluslararası Edebiyat Kurumlarından Atunis Galaxy’nin yönetim ve denetim kurulu üyesi, Opa’nın (Our Poetry Archive) editörlerindendir.

İtalya Pablo Neruda Kültür Derneği Türkiye Temsilcisi ve Onur Üyesi, Kazakistan Dünya Ulus Yazarlar Birliği üyesi ve Türkiye temsilcisi, Azerbaycan Turan Birliği üyesi ve Türkiye temsilcisidir. İtalya, Belçika, Hindistan, Mısır, Kazakistan, Kırgızistan, İspanya, Meksika, Peru ve (Pentasi B) Filipinlerde Uluslararası Edebiyat kuruluşlarının aktif üyesidir.

Leyla Işık, İlk, Orta eğitimini İzmir’de tamamlamış, Öğretmen Okulunu Uşak’ta okumuş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olarak sınıf öğretmenliğinden emekli olmuştur.

KIBATEK (Kıbrıs, Irak, Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Genel Başkan Yardımcısı, Uluslararası Organizasyon ve Proje Koordinatörü Leyla Işık, 2003’te İstanbul / Tuzla’da yapılan 31. KIBATEK Uluslararası Edebiyat Şöleni, 2004’de 34. KIBATEK Uluslararası Edebiyat Şöleni ve 2016 yılında İtalya Taranto’da Pablo Neruda Kültür Derneği ile 39. KIBATEK Uluslararası Edebiyat Festivali’nin, 42. KIBATEK Uluslararası Edebiyat Festivali Ortahisar (KAPADOKYA) Projesinin de Uluslararası organizasyon ve Proje Koordinatörlüğünü yapmıştır.

Leyla Işık, Edebiyat yaşamında birçok değerli ödüllerin de sahibidir.

Ödülleri;

2003 - İksder-İzmir Kültür Ve Sanat Derneği “Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir” Birincilik Şiir ödülü,

2013 - İzmir’i Severler Platformu Attila İlhan Dostluk ve Vefa Madalyası,

2015 - Dünya Genç Yazarlar Birliği (DGTYB) Edebiyat Ödülü,

2016 - Rumen Lehçesi, Şiir, Sanat, Edebiyat Platformu Uluslararası Edebiyat, Dostluk ve Barış Ödülü .

2017- Pablo Neruda Kültür Derneği “Neruda Ödülü 2017” ödülü İtalya ,

2017- Haydarabad Hindistan Dünya Şiir Festivali Pentasi B 2017 “İlham Verici Şiir” ödülü

2017- Hindistan Dünya Şiir Festivali “Writers Corner - Warangal’dan “İlham perisi Ödülü”

2017, WNWU” ödülü- Kazakistan

2018- OPA- Şiir Arşivi, Mart ayının Şairi 2018 - Edebiyatta Dünya Ödülü - 2018, WNWU

2020- Dünya Yazarlar Birliğinden Peru Yazarlar Birliği Motivasyonel Strips Edebiyat Kurulundan “Edebi Mükemmelliyet Ödülü”

2020- Fas “Uluslararası Yaratıcılık ve İnsanlık” Sertifikası

2020- Hindistan / Daman “Dünya Görsel Şiir Forumu” Yüksek Erdem Değerlendirmesi Başarılı Kadın Şair Ödülü

2021-İspanyol Yazarlar Birliği “Dünya Mükemmellik Altın Kartal Ödülü

2022-Kırgızistan Rahim Karim Edebiyat Ödülü

2023- Kırgızistan “Altın Köprü” Edebiyat Ödülü

Eserleri:

Huzur Çerçevem şiir-1992, Serüven Kuşu (İçimin Öyküsü Bu) şiirsel anlatı-1996, Yeniden Yaşamak Gibi öykü-2000, Bir Başka Düş şiir-şiirsel anlatı-2005, Dodaq İzlerin Azeri Türkçesine çevrilmiş şiir-şiirsel anlatı-2009, Düşlerimi (Ç)Aldım (öykü-2011) Uykusuz Esrik Gecenin Sabahında (şiir-şiirsel anlatı-2011), Uluslararası Edebiyat Şöleni Şiir Antolojisi (Tuzla 2014), Leyl(a) Yüreğimde Öpücük Yarası, Türkçe-İngilizce (şiir-şiirsel anlatı 2021),

Leyla Iışık; KIBATEK’in (Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) dışında Ege Kültür Platformu Derneği Kültür Sanat ve Tiyatro koordinatörü, Belçika Barış Manço Sevenler Derneği Kültür Sanat Danışmanı, Edebiyatçılar Derneği, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyesidir.

Yurt içinde ve yurt dışında konferanslara, panellere, söyleşi ve şiir şölenlerine, katılmakta, Türkiye Türkçesinin egemen olduğu Kıbrıs, Balkanlar ve Batı Avrupa Türk Edebiyatlarının karşılıklı olarak ve sistemli bir biçimde yayın yoluyla (şivelerine) çevrilmesine ve Uluslararası platformda Türk şiirinin gönüllü elçisi olarak tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Yazıları ve şiirleri yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergilerde, Galaksia Poetike Atanis(Belçika), Grami Romabesc(Romanya), 21. Yüzyıl Kadın Şairlerinin Global Sesleri QUEEN( Hindistan), 4 No’lu Park Koleksiyonunda (İrlanda), Antología poética (Arjantin), KIBATEK festival 39 (İtalya), Revista Poetica Azahar (İspanya), www.mearteka.net gibi uluslararası antolojilerde yer alan şairler arasındadır.

Leyla Işık’ın şiirleri Almanca, Arnavutça, Arapça, Romence, Boşnakça, Bulgarca, Hollandaca, Hırvatça, Hintçe, Fransızca, Farsça, Flemenkçe, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Makedonca, Özbekçe, Urduca, Çince ve Azeri Türkçesi olmak üzere yaklaşık 30 dile çevrilmiştir.

Leyla Işık’ın, Bir Başka Düş (E) şiir-şiirsel anlatı (2005) kitabı, Azerbaycan’da Prof. Dr. Elçin İsgenderzade tarafından Azeri Türkçesine çevrilmiş Vektör Üniversitesi yayınları arasında yer almıştır. Ayrıca Hindistan’da Araştırmacı yazar, şair, çevirmen, editör L.S R Prasad tarafından Hintçe yayınlanmıştır.

Haldun Dormen Süpervizörlüğünde Özel Sahne Tozu Tiyatrosu’nun iki yıllık oyunculuk eğitimini alan Leyla IŞIK; Şiir, Öykü ve Denemelerin dışında tiyatro oyunu da yazmaktadır.

Ülkesini yurt dışında başarıyla temsil eden, Uluslararası platformlarda Türk şiirinin gönüllü elçisi olarak tanıtım çalışmalarına katkıda bulunan, bir dönem çeşitli yerel radyolarda şiir programları da yapan Leyla Işık, çocukluğundan beri edebiyat, resim ve tiyatro ile ilgilenmektedir. Resim çalışmaları İspanya’da Magazin dergilerinde her ay yer almaktadır. Nazım Hikmet Projesi için Nazım Hikmet’in şiirleri editörlüğünü yaptığı Hintli Çevirmenlerle birlikte Hindistan’da konuşulan 7 dile çevrilerek yayınlanmıştır.

Şiirlerinden bir örnek:

CAMELİA

Hangi baharın çiçeklerini taç yapmıştın başına

Ve hangi

Sevgi ağacının dalları sarmalamıştı çocuk bedenini?

Şimdi anımsa…

Siyah beyazdı gözlerimizde bu fotoğraf, çekildiği gün

ama renkliydi gülüşlerimiz.

Daha ilk basamaklarıydı yaşamın, güvenle oturduğumuz

Terk edilmiş bu evde oynardık hep

Yaşamı en güzel rolleriyle…

Sakladığı çocukça çığlıklarımızı

Ve her dilden şarkımızı

Duvarların çivit renginden

Geri istiyorum

Daha fazla kirletilmeden

*

Ah Camelia…

Ayrı ülkelerin kadınlarıyız artık!

Aydınlık güzelliklere gebe yüreklerimiz

Barış çocuklarımızın, bir yenisini doğururken her şafakta

Dünyanın neresinde olursa olsun

Sözlerinin anlamını bilmesek de

Konuştuğumuz tek lisan sevgiden.

Haydi

Mırıldanalım birlikte

İnsanlık yanımızın Melodisini

İçtenlikle

Leyla IŞIK