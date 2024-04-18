Dünyanın en nadide endemik çiçekleri

Bir bitki, sınırları belli, dar bir alanda yayılış gösterirse o bitkiye endemik bitki denir. Endemik bitkilerin yayılış alanlarının sınırları konusunda kesinlik yoktur. Bu alan birkaç metrekareden bir kıtaya kadar genişletilebilir. Fakat pratikte, sadece bölgesel veya daha dar alanlarda yayılış gösteren bitkiler endemik olarak kabul edilir.

Middlemist'in Kırmızı Kamelyası

Middlemist'in kırmızı kamelyası Dünya üzerindeki en nadir çiçek olarak kabul edilmektedir. Bu çiçeğin biri Yeni Zelanda'da ve diğeri İngiltere'de olmak üzere bilinen iki örneği bulunmaktadır.

Ateş Lalesi

Asya, tropik iklimler ve Güney Afrika’ya özgü olan bu güzel ve zarif çiçek, Zimbabve’nin ulusal çiçeği olarak kabul edilmektedir. Bu çiçeklerin bir kısmı zehirli olduğundan dikkatle kullanılmalıdır.

Harı Bülbül

Azerbaycan halkının zaferinin ve birliğinin sembolü olan endemik bitkilerden olağanüstü derecede kırılgan ve hassas olan Harı Bülbül çiçeği, devlet korumasında olup, birçok efsane, şiir ve şarkıya konu olmuştur.

Görünüşü bülbüle benzediği için Harı Bülbül denen bu çiçek sadece Azerbaycan’ın Şuşa'daki Çıdır Ovasında yetişmektedir.

Yeşim Asma

Filipinler’in yağmur ormanlarında yaşayan bu harika pençe şeklindeki çiçek, doğal yaşam alanı endişe verici yüksek bir oranda yok edildiğinden, çiçeklerin rengi maviden açık yeşile doğru değişen yeşim asma, doğada soyu tükenme tehlikesindedir.

HAYALET ORKİDE

Yapraklarının şekillerinden adını alan hayalet orkideler, Küba, Florida ve Bahamalar bölgelerinde bulunurlar. Hayalet orkide bitkisi çok nadirdir çünkü onu çoğaltmak neredeyse imkânsızdır. Yaprakları yoktur, fotosenteze bağlı değillerdir ve kendi yiyeceklerini üretmezler. Büyümek için belirli konaklama ağaçlara ve çiçek açması içinde mükemmel koşullara ihtiyaç duyarlar. Florida’da nesli tükenmekte olan bir bitki olarak kabul edilirler.

Maymun Çiçeği

Portakala benzeyen kokusu ve maymun yüzüne benzeyen çiçeğiyle tropik iklim çiçeği olan Maymun Yüzlü Orkide, Himalayalar, Ekvador, Brezilya, Peru, Şili ve Bolivya'nın yüksek rakımlı yerlerinde yetişir.

Himalaya’da yaşayan maymun çiçeği, 20 yılda sadece bir çiçek açar nadir bulunan endemik çiçeklerden biridir.

TÜRKİYE’NİN EN NADİDE ENDEMİK ÇİÇEKLERİ:

Ters Lale

Ters lale, Adıyaman'da ve Hakkâri'de yoğun olarak görülmektedir. Erzurum, Malatya, Tunceli, Elazığ'da da yetişmektedir. Ters şekilde büyüyen çiçekler, tohumlarını toprağa göz yaşı döker gibi döktükleri için bazı yörelerde "ağlayan gelin" olarak da adlandırılmıştır.

Sevgi Çiçeği

Pembe, mor ve kırmızı gibi renkleri olan sevgi çiçeği, Ankara Gölbaşı, Hacı Hasan köyü civarında yetişmektedir. Tarım ilaçlarının etkisiyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sevgi çiçeği, koruma altına alınmıştır.

Asuman Çiğdemi

İsmini, botanik toplayıcısı Prof. Dr. Asuman Baytop'tan almış olan asuman çiğdemi, farklı renklerde açabilen bir çiçektir. Antalya'da görülen asuman çiğdemi, kırılgan gibi görünse de yıllarca hayatta kalmayı başaran endemik çiçeklerdendir.

Eber Sarısı

Kısa süre içinde yok olacak bitkilerden olan eber sarısı çiçeği, piyan adıyla da biliniyor. Eber ve Akşehir göllerinin güney kıyılarında yaşayan bitki, sarı rengi ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir.

İstanbul Nazendesi

Her çiçek güzeldir ancak bazı çiçekler zarif ve nazik görünümü ile öne çıkar. Yıllar boyu canlı kalan İstanbul nazendesi, şehir süslemesi için de tercih edilen bir bitkidir. Genel olarak Kuzeybatı Anadolu'da yaşamaktadır.

Taşlık Çiğdemi

İsminden de anlaşılacağı üzere, kayalık taşlık yerlerde yetişen taşlık çiğdemi, Batı Anadolu ve Güney Anadolu'da yaşamaktadır. Bu özel çiçek çiçeğini Ocak ve Mart aylarında açmaktadır.

Selluka

İzmir Sarmaşığı da denen selluka bitkisi salyangoza benzer beyaz, mor ve bazen krem veya koyu krem renkli göz kamaştırıcı güzellikte ve çok yoğun kokan çiçeklere sahiptir.

Renkten renge giren çiçekleri, tüm yaz boyunca açmaya devam eder. Cennet kokuları yayan bu burgulu çiçekler güneşi ve sıcağı sever. 6 metre kadar uzayabilir. Yaz sıcaklarında çiçeklenir. Ağustos ayı çiçek açması için ideal ayıdır.

Siklamen

Bir kış bitkisi olan siklamen, süs bitkisi olarak tercih edilir. Yetiştirmek isteyenler bu bitkinin açık havaya ve bakıma ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Dünyadaki siklamenlerin 10 türü ülkemizde yetişmektedir. Bu türlerden 6 tanesi de endemiktir.

Çan Çiçeği

Çan şeklinde çiçekleri olan çan çiçeği, adını çiçeklerinin çan şeklinde olmasından almıştır. Eflatun, beyaz, mavi ve pembe gibi renkleri olan çan çiçeğinin 300 değişik türü vardır. Bahçelerde ve saksılarda süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Cinsin dünya üzerinde 300 kadar tür ve çok sayıda alt türü bulunur. Yayılışı kuzey yarım kürenin ılıman bölgeleri ile en yüksek çeşitliliği olan Akdeniz ve Kafkasya'dır.

Anadolu glayölü

Anadolu glayölü Türkiye’de yetişen nadir türlerdendir. Türkiye’de yetişir bu yüzden endemik çiçekler arasında sayılır. Özellikle kızılçam orman derinliklerinde veya maki-kireç taşlı bölgelerde yetişerek büyümektedir.

Bölgesel olarak Akdeniz, Ege bölgelerinde rastlanmaktadır. Özellikle Ekim Kasım aylarında açar. Antalya yöresinde yaygın olarak görülmektedir. Bölge içerisinden çok farklı renkleri bulunmaktadır.