Dünyadaki karınca sayısı açıklandı. Sayıyı görünce şok olacaksınız

Araştırma sonucunda Dünya’da 20 katrilyon karınca olduğu öngörülüyor. Rakamla yazdığımızda ise bu sayının miktarı daha net anlaşılacaktır: 20.000.000.000.000.000

Dünya’nın insan nüfusunu 8 milyar olarak kabul edilirse, her kişi için 2.5 milyon karınca düşmektedir.

Dünya’daki tüm karıncaların 12 megatonluk toplam ağırlığa sahip olduğu ifade edildi. Bu da karıncaların, tüm kuş ve memeli hayvanların toplamından daha ağır olduğu anlamına gelmektedir.

Karıncalar, insanlar gibi, hemen hemen her kıtada ve her türlü habitatta yer almaktadır. Bilim insanlarına göre; karada yaşayan karıncalar en çok tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunmaktadır. Ancak gezegenin en soğuk bölgeleri dışında neredeyse her yerde oldukları bilinmektedir.

Gezegenimiz için oldukça önemli olan karıncaların sayısında ise bazı bölgelerde büyük oranda düşüş tespit edilmiş durumda. Doğaya verilen zarar, böcek ilaçları ve iklim değişikliği ile birlikte bu hayati öneme sahip canlılar büyük zarar görüyor.

Bilim insanları, 2019 yılında yaptıkları bir çalışma ile böcek türlerinin yüzde 40’tan fazlasının nesillerinin tükenebileceğini ortaya koydu. Karınca ve diğer böceklerin yok olması insanlık için de yaşanabilir bir Dünya bırakmayacaktır.