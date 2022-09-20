20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Dünyadaki karınca sayısı açıklandı. Sayıyı görünce şok olacaksınız

Dünyadaki karınca sayısı açıklandı. Sayıyı görünce şok olacaksınız

Dünya’daki karınca sayısı için yapılan yeni çalışmanın ardından belli oldu. Tam olarak dünyada 20 katrilyon karınca bulunuyor.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:30
Takip Et

Dünyadaki karınca sayısı belli oldu

Dünyadaki karınca sayısı açıklandı. Sayıyı görünce şok olacaksınız
+
Aa
-

Araştırma sonucunda Dünya’da 20 katrilyon karınca olduğu öngörülüyor. Rakamla yazdığımızda ise bu sayının miktarı daha net anlaşılacaktır: 20.000.000.000.000.000

Dünya’nın insan nüfusunu 8 milyar olarak kabul edilirse, her kişi için 2.5 milyon karınca düşmektedir.

Dünya’daki tüm karıncaların 12 megatonluk toplam ağırlığa sahip olduğu ifade edildi. Bu da karıncaların, tüm kuş ve memeli hayvanların toplamından daha ağır olduğu anlamına gelmektedir.

Karıncalar, insanlar gibi, hemen hemen her kıtada ve her türlü habitatta yer almaktadır. Bilim insanlarına göre; karada yaşayan karıncalar en çok tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunmaktadır. Ancak gezegenin en soğuk bölgeleri dışında neredeyse her yerde oldukları bilinmektedir.

Gezegenimiz için oldukça önemli olan karıncaların sayısında ise bazı bölgelerde büyük oranda düşüş tespit edilmiş durumda. Doğaya verilen zarar, böcek ilaçları ve iklim değişikliği ile birlikte bu hayati öneme sahip canlılar büyük zarar görüyor.

Bilim insanları, 2019 yılında yaptıkları bir çalışma ile böcek türlerinin yüzde 40’tan fazlasının nesillerinin tükenebileceğini ortaya koydu. Karınca ve diğer böceklerin yok olması insanlık için de yaşanabilir bir Dünya bırakmayacaktır. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
3
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
5
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
6
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
7
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Cevdet Akınal'dan hakem kararlarına tepki. Gaziantep FK Başkanı isyan etti
﻿Cevdet Akınal'dan hakem kararlarına tepki. Gaziantep FK Başkanı isyan etti
﻿Cevdet Akınal'dan hakem kararlarına tepki. Gaziantep FK Başkanı isyan etti
﻿Avrupa Garajı'nda yıkım gerginliği. Zabıta ile esnaf karşı karşıya geldi çevik kuvvet araya girdi
﻿Avrupa Garajı'nda yıkım gerginliği. Zabıta ile esnaf karşı karşıya geldi çevik kuvvet araya girdi
﻿Avrupa Garajı'nda yıkım gerginliği. Zabıta ile esnaf karşı karşıya geldi çevik kuvvet araya girdi
﻿Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maç programı belli oldu
﻿Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maç programı belli oldu
﻿Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maç programı belli oldu
﻿Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz
﻿Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz
﻿Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.