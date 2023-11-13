Dünyanın atan bir nabzı varmış. Belli aralıklarla büyük bir felakete yol açıyor

New York Üniversitesi ve Carnegie Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, 260 milyon yıl içinde gerçekleşen 89 büyük jeolojik olayın yaşlarını analiz ederek döngüsel bir model ortaya koymaya çalıştılar. Bu olaylar arasında kitlesel deniz ve kara yok oluşları, deniz seviyesindeki dalgalanmalar ve tektonik plaka değişimleri bulunuyor.

Araştırmacılar, matematiksel bir teknik olan Fourier analizi kullanarak, olayların zaman içinde belli bir düzen içinde gerçekleştiğini tespit etti. Bu, büyük jeolojik faaliyetlerin kabaca her 27.5 milyon yılda bir "nabzının" attığı anlamına geliyor.

Bir araştırmacı, "Birçok jeolog jeolojik olayların zaman içinde rastgele meydana geldiğine inanıyor. Ancak bizim çalışmamız, bu jeolojik olayların rastgele olmadığını, aksine birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteren istatistiksel kanıtlar sunuyor" dedi.

New York Üniversitesi jeologlarından ve çalışmanın başyazarı Michael Rampino 2021'de yaptığı açıklamada, "Birçok jeolog jeolojik olayların zaman içinde rastgele gerçekleştiğine inanıyor. Ancak bizim çalışmamız ortak bir döngü için istatistiksel kanıtlar sunarak bu jeolojik olayların rastgele değil birbiriyle ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.

Rampino ve meslektaşları son 260 milyon yıldaki 89 büyük jeolojik olayı analiz ettiler. Bu olaylar arasında deniz ve kara yok oluşları, volkanik patlamalar ve okyanuslarda oksijenin tükendiği olaylar yer aldı. Bu olayları analiz edildikten sonra, 260 milyon yıl boyunca genellikle 10 farklı zaman noktasında kümelendikleri keşfedildi.

Şimdi ise bilim insanları tarafından bu döngünün neden meydana geldiğini anlamak büyük bir adım olarak görülüyor. Araştırmacılar, küresel tektonik ve iklim değişikliği gibi faktörlerin bu döngülerle ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Geçtiğimiz ay yayınlanan bir çalışma, araştırmacıların bu olasılığı daha detaylı bir şekilde ele aldığını ve astronomik düzeydeki döngülerle olan potansiyel bağlantıyı inceledi.

Araştırmacılardan biri, "Bu döngüsel olayların kökeni ne olursa olsun, bulgularımız büyük ölçüde periyodik, koordineli ve aralıklı felaketlere yol açan jeolojik kayıtları desteklemektedir ki bu, birçok jeolog tarafından benimsenen görüşlerden farklıdır" dedi.

Bu olaylar yaklaşık 27,5 milyon yıl arayla meydana geliyor. Jeolojik olayların en son kümelenmesi yaklaşık 7 milyon yıl önceydi, yani Dünya'nın bir sonraki büyük jeolojik olaya kadar 20 milyon yıl bulunuyor.