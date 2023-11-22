Dünyanın dev nakliye şirketi Türk şirketini satın aldı. 5 bin 300 çalışanı 4.5 milyar Euro cirosu var

Patronlardünyası'nın özel haberine göre, İtalyan nakliye ve lojistik devi Savino Del Bene, Türk nakliye ve taşımacılık şirketi Transocean’ı satın aldığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada iki şirketin şu an bağımsız olarak çalışmaya devam edeceğini ancak sinerji yaratmak için her fırsatı değerlendireceğini belirtti.

İtalyan Savino Del Bene, Türkiye'de 1999 yılından bu yana İstanbul, İzmir ve Mersin'de bulunan ofisleriyle faaliyet gösteriyor.

Bu satın alma ile Savino Del Bene Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırmayı ve Akdeniz’deki operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda şirketin küresel çapta lojistik çözümleri sağlama konusunda da kararlığını belirtiyor.

"YENİ İŞ FIRSATLARI YARATACAK"

Savina Del Bene Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Nunzio Perna, Transocean’ı satın almaktan heyecan duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Transocean'ın önemli endüstriyel çelik ve alüminyum işletmeleriyle geliştirdiği deneyim ve uzmanlıktan yararlanarak portföyümüzü daha da geliştireceğiz. Transocean'ın satın alınması Türkiye'deki operasyonlarımızı güçlendiriyor ve yeni sinerjiler, iş fırsatları ve istihdam yaratma hedefiyle uzun vadeli yatırımlara olan bağlılığımızı doğruluyor. Transocean ve ekibinin aramızda olmasından çok memnunum”

TRANSOCEAN’IN HİKAYESİ

Türkiye, Avrupa ve Asya'nın iki kıtasında yer almaktadır ve uluslararası sevkiyatlar için önemli bir merkezdir. 2002 yılında kurulan Transocean, uluslararası sevkiyatlarda uzmanlaşmış yerel bir lider haline geldi.

İstanbul, İzmir ve Mersin'de bulunan üç stratejik tesisiyle şirket, okyanus ihracat hizmetlerine odaklanıyor ve 60 yüksek nitelikli profesyonelden oluşan bir ekibe sahip.

DÜNYA DEVİ

Lojistiğin hemen hemen her alanında var olan Savino Del Bene, kara taşımacılığında önemli bir paya sahip. 5 bin 300 çalışanı, 4.5 milyar euro cirosu var Dünya genelinde 306 ofisi bulunuyor.