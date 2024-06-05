Dünyanın en büyük doğal gökdeleni Türkiye'de

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'ya geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon turist geldi. Dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesi'ni, yılın ilk 5 ayında 92 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı "Uçhisar Kalesi Kapadokya'nın merkezinde bulunuyor. Yerden yaklaşık 400 metre yüksekliğinde. Gelen misafirlerimiz buradan Kapadokya'yı kuşbakrışı seyrediyor. Yıl sonuna kadar 400 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bütün Kapadokya'nın kuşbakışı görülebileceği tek bölge olma özelliğine sahip Uçhisar Kalesi'nden her yer net şekilde görülebiliyor.