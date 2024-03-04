Dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Kuşadası’nda

Kuşadası kıyıları çok özel bir misafir ağırladı. Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan Sun Princess halatını Kuşadası’na demirledi. Geneli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat Türkiye’ye geldi. Kente ilk kez gelen gemi kaptanı ve şirket yöneticileri ile bir araya gelip birçok hediye takdim eden Kuşadası başkanı Ömer Günel; “Kruvaziyer turizmi için attığımız adımların meyvelerini veriyor olması bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

3 SEFER DAHA GELECEK

Dünyanın en büyük ve yeni kruvaziyerlerinden 345 metre uzunluğuğa sahip ve 175 bin 500 groston ağırlığında olan Sun Princess, Kuşadası Limanı’na yanaştı. Bu sene suya indirilen ve Kuşadası’na ilk kez gelen kruvaziyer ile kente çoğunluğu ABD vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve bin 675 mürettebat geldi. Geminin kente ilk kez gelmesi şerefine Kuşadası Limanı’nda tören yapıldı. Turistler, Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunları ekipleri tarafından gösteriler eşliğinde ağırlandı. Sun Princess 2024 yılında Kuşadası’na 3 kez daha sefer yapacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve kendileriyle gelen heyetle gemiye çıktı. Başkan Ömer Günel, gemi şirketinin CEO’su John Padgett ve kaptan Craig Street ile bir araya gelerek, çeşitli hediyeler ve teşekkür plaketi takdim etti. Kruvaziyer gemisini gezerek, yöneticilerden bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra Kaymakam İbrahim Keklik’le beraber dümene de geçti.

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“KUŞADASI’NI ÇOK BEĞENDİK”

Kuşadası’nda olmaktan ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Padgett; “Sun Princess bizim en yeni ve teknolojik gemilerimizden bir tanesi. Yeni gemimizle Akdeniz’in en önemli kruvaziyer limanı olan Kuşadası’na ilk seferimizi gerçekleştirdik. Bizi çok güzel ve güler yüzlü bir biçimde karşıladığınız için size teşekkür ederim. Kuşadası’nı ve limanı çok beğendik” şeklinde konuştu.