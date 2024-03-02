Dünyanın en pahalı iPhone 15'i Türkiye’de satılıyor! Liste açıklandı

Türkiye'de yüksek enflasyon ve yüksek kur şartları, teknolojik ürünlerin de pahalı olmasına neden oluyor. Tüketicilerin kullandığı çoğu teknoloji ürününün ithal ediliyor olması ise bu kategorideki neredeyse tüm ürünlerin fiyatının artmasına neden oluyor.
Apple'ın son model telefonu iPhone 15'in fiyatları ülkeden ülkeye değişirken, dolar bazında en pahalı iPhone 15'i Türkiye kullanıyor.
TÜRKİYE PAHALILIKTA İLK SIRADA
Türkiye, iPhone 15 fiyatlarında; 1.729 dolarla birinciyken, ikinci sırada 1.468 dolarla Brezilya, üçüncü sırada ise 1.287 dolarla Fas yer aldı.
İşte ülke ülke iPhone 15 satış fiyatları:
Türkiye: $1,729
Brazil: $1,468
Morocco: $1,287
Peru: $1,264
Serbia: $1,208
Poland: $1,177
Sweden: $1,156
South Africa: $1,147
Mexico: $1,143
Norway: $1,129
Ireland: $1,058
Italy: $1,058
Indonesia: $1,051
France: $1,047
Spain: $1,037
Saudi Arabia: $1,026
Austria: $1,026
Germany: $1,026
Romania: $1,022
UK: $1,008
Australia: $974
India: $964
South Korea: $950
UAE: $926
China: $834
Japan: $832
Canada: $831
USA: $799
Nigeria: $741