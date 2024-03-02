Dünyanın en pahalı iPhone 15'i Türkiye’de satılıyor! Liste açıklandı

Türkiye'de yüksek enflasyon ve yüksek kur şartları, teknolojik ürünlerin de pahalı olmasına neden oluyor. Tüketicilerin kullandığı çoğu teknoloji ürününün ithal ediliyor olması ise bu kategorideki neredeyse tüm ürünlerin fiyatının artmasına neden oluyor.

Apple'ın son model telefonu iPhone 15'in fiyatları ülkeden ülkeye değişirken, dolar bazında en pahalı iPhone 15'i Türkiye kullanıyor.

TÜRKİYE PAHALILIKTA İLK SIRADA

Türkiye, iPhone 15 fiyatlarında; 1.729 dolarla birinciyken, ikinci sırada 1.468 dolarla Brezilya, üçüncü sırada ise 1.287 dolarla Fas yer aldı.

İşte ülke ülke iPhone 15 satış fiyatları:

Türkiye: $1,729

Brazil: $1,468

Morocco: $1,287

Peru: $1,264

Serbia: $1,208

Poland: $1,177

Sweden: $1,156

South Africa: $1,147

Mexico: $1,143

Norway: $1,129

Ireland: $1,058

Italy: $1,058

Indonesia: $1,051

France: $1,047

Spain: $1,037

Saudi Arabia: $1,026

Austria: $1,026

Germany: $1,026

Romania: $1,022

UK: $1,008

Australia: $974

India: $964

South Korea: $950

UAE: $926

China: $834

Japan: $832

Canada: $831

USA: $799

Nigeria: $741