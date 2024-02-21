Apple'dan iPhone için yeni ve ücretsiz spor uygulaması. Avrupa'nın dev liglerine erişebileceksiniz

ABD merkezli teknoloji firması Apple, tüm iPhone modellerinde kullanılabilecek ücretsiz bir spor uygulaması paylaştı.

Apple yaptığı açıklamada, iOS 17.2 ve sonraki sürümleri çalıştıran "Apple Sports", kullanıcılara gerçek zamanlı skorlar ve istatistikler sunacağını duyurdu.

BİRÇOK SPOR MÜSABAKASINI TAKİP EDEBİLECEKSİNİZ

Tüm iPhpne’larda kullanılabilecek uygulamada, İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İtalya (Serie A), İspanya (LaLiga) ve Meksika (Liga MX) futbol liglerinin yanı sıra Amerikan Futbol Ligi (MLS), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takip edilebilecek.

Apple'ın Servislerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue yaptığı açıklamada, Apple Sports"un skorlara ve istatistiklere son derece hızlı erişim sağladığını ifade ederek, kullanıcıların favori takım ve ligleriyle ilgili güncel bilgilere sahip olacağını belirtti.