Dünyanın en pahalı sütü. Bir şişesi 403 bin lira

Emlakçı Michele Rose, evi satmak için anlaştığı Lyska Fullerton’ın evinde beklerken, mutfağa girip buzdolabından süt aldı. Ancak Fullerton’ın çocuklar için koyduğu kamera, Rose’un bu anlarını kaydetti.

Emlakçı hem süt içti hem de koltuğu kırdı

Fullerton, kamerayı izlediğinde emlakçının sadece süt içmediğini, aynı zamanda yanlışlıkla bir koltuğun kolunu da kırdığını gördü. Fullerton, emlakçının olayı kabul etmesinin ardından görüntüleri British Columbia Finansal Hizmetler Kurumu’na sundu. Kurum, Rose’un eylemlerini ‘yakışıksız’ olarak tanımlayarak 20 bin Kanada doları para cezası verdi.

Emlakçının cezasına sosyal medyadan tepki

Rose’un süt skandalı sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar emlakçının cezasını yüksek bulurken, bazıları da ev sahibinin mahremiyetine saygısızlık yaptığını söyledi. Rose’un halen emlakçılık yapmaya devam edip etmediği ise bilinmiyor.