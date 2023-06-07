Dünyanın en sağlıklı sütü

Doğumdan hemen sonra bebeğin anne göğsüne yatırılması ve tensel temas sağlanarak emzirilmesi sütün gelmesini kolaylaştırır. Emzirmenin başarılı olması için annenin beyninde emzireceğini düşünmesi ve buna inanması gerekir.

ANNE NEDEN EMZİRMELİDİR?

Bebeklerin zeka düzeyleri de anne sütü ile artmaktadır.

Anne-bebek ilişkisi ve bağı güçlenir; annenin kendine güvenmesi, bebeği benimsemesi ve bebeğin sağlıklı bir kişiliğe kavuşması sağlanır.

Emziren anneler kolay kilo verirler; emziren annede meme ve yumurtalık kanseri, menopoz sonrası kemik erimesi ve kalça kırığı riski azalır.

Emzirme ile annenin sağlığı korunur, yaşamı daha kolay hale gelir. Günlük hayatında ve çalışma yaşamında verimliliği artar, zamanı kendine kalır.

Anne sütü kullanımı ile hem ailenin hem devletin yaptığı sağlık harcamaları azalır.

Anne sütü ile beslenme çevreyi ve doğayı korur. Doğada artık olabilecek plastik maddelerin az kullanımı gerçekleşir.

Her anne bebeğine ve bebeğinin durumuna özel en mükemmel besini bebeğine vermektedir

Anne sütünün sindirimi kolaydır.

Bebek anne sütünü oluşturan ilk süt (kolostrum, ağız sütü) ve olgun sütü aldığında beslenme açısından büyüme etmenleri, protein, karbonhidrat, vitaminler ve yağlar bakımından en kaliteli beslenmeyi almış olmaktadır.

Anne sütü bağışıklık sistemi hücreleri, enzimler ve hormonlar sayesinde bebeği hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur.