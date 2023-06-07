Dünyanın en sağlıklı sütü

Hayata en iyi başlangıç anne sütüdür. İnsan yavrusu için en iyi süt üreten fabrika kendi annesinin memesi. İşte anne sütünün mucizeleri…

Dünyanın en sağlıklı sütü

Doğumdan hemen sonra bebeğin anne göğsüne yatırılması ve tensel temas sağlanarak emzirilmesi sütün gelmesini kolaylaştırır. Emzirmenin başarılı olması için annenin beyninde emzireceğini düşünmesi ve buna inanması gerekir.

ANNE NEDEN EMZİRMELİDİR?

Bebeklerin zeka düzeyleri de anne sütü ile artmaktadır.

Anne-bebek ilişkisi ve bağı güçlenir; annenin kendine güvenmesi, bebeği benimsemesi ve bebeğin sağlıklı bir kişiliğe kavuşması sağlanır.

Emziren anneler kolay kilo verirler; emziren annede meme ve yumurtalık kanseri, menopoz sonrası kemik erimesi ve kalça kırığı riski azalır.

Emzirme ile annenin sağlığı korunur, yaşamı daha kolay hale gelir. Günlük hayatında ve çalışma yaşamında verimliliği artar, zamanı kendine kalır.

Anne sütü kullanımı ile hem ailenin hem devletin yaptığı sağlık harcamaları azalır.

Anne sütü ile beslenme çevreyi ve doğayı korur. Doğada artık olabilecek plastik maddelerin az kullanımı gerçekleşir.

Her anne bebeğine ve bebeğinin durumuna özel en mükemmel besini bebeğine vermektedir

Anne sütünün sindirimi kolaydır.

Bebek anne sütünü oluşturan ilk süt (kolostrum, ağız sütü) ve olgun sütü aldığında beslenme açısından büyüme etmenleri, protein, karbonhidrat, vitaminler ve yağlar bakımından en kaliteli beslenmeyi almış olmaktadır.

Anne sütü bağışıklık sistemi hücreleri, enzimler ve hormonlar sayesinde bebeği hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur.

İlgili Haberler
Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Bebeklerde öksürük nasıl geçer?
Öne Çıkanlar
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Son Haberler
Mayın patladı: 1 asker yaralı Güncel
Mayın patladı: 1 asker yaralı
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı Güncel
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret?
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti Güncel
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş Teknoloji - Otomotiv
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'a ulaştı Dünya
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'a ulaştı