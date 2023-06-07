Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Bebeklerde öksürük nasıl geçer?

Bebeklerdeki sağlık sorunları ailelerin korkulu rüyası olurken bebeklerdeki öksürükle ilgili insanlar internet arama motorlarında bu sorunu aratmaya devam ediyorlar. Peki, bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Bebeklerde öksürük nasıl geçer? Detaylar haberimizde…

Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Bebeklerde öksürük nasıl geçer?

Editör: Murat Öztürk

Bebeklerdeki sağlık sorunları ailelerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İnsanlar ise sağlık soruna çözüm için internette arama motorlarında konuları aratmaya devam ediyorlar. Bebeklerdeki öksürükle ilgili detaylar ise dikkat çekti.

Bebeklerdeki öksürükle ilgili detaylar…

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

-Nemlendirici kullanın

-Sıcak bir duş aldırın

-Bol sıvı tüketimine dikkat edin

-Başını yüksekte tutun

-Güvenli bir şekilde burun tıkanıklığını giderin

BEBEKLERDE BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BİTKİLER

-Buhar inhalasyonu

-Bitki çayları

-Nemlendirici bitkiler

BEBEKLER İÇİN DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU NASIL HAZIRLANIR?

5 tane cevizi kırıyoruz ve içindeki ince kabuğunu ayırıp 5 cevizin ince kabuğunu cezveye alıyoruz.

Bir tane de ceviz içi cezveye alıp bir bardak suyu ilave ediyoruz ve ocağa alıp 5 dakika kaynatıyoruz.

Sonra ocaktan alıp süzgeç yardımıyla süzüyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Günde üç defa bir tatlı kaşığı şeklinde içiriyoruz tatlandırmak için içine bal veya şeker ilave edilir.

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