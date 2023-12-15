Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı

Independent tarafından derlenen bir araştırmaya göre, dünyanın ziyaret edilmesi en sakıncalı listesi yayınlandı.
Yayınlanan yıllık harita, gezginleri ve işletmeleri dünya çapındaki ülkelerdeki potansiyel tehditler hakkında bilgilendirmek için çeşitli faktörleri değerlendiriyor.
Bu haritaya göre, Güney Sudan, Afganistan, Suriye, Libya ve Somali en yüksek riskli ülkeler listesinin başında geliyor.
Araştırmayı yapan tıp ve güvenlik danışmanlığı araştırma şirketi olan SOS, dünya çapında yaşanan savaş ve güvenlik tehditlerinin yanı sıra iklim değişikliğine bağlı küresel iklim krizinin de listenin oluşmasında etkili olduğu açıklandı.
SOS, güvenlik açısından Ukrayna, Suriye, Irak, Afganistan, Libya, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali'ye en yüksek düzeyde uyarı verdi.
Suçluluk ve huzursuzluktaki artışın ardından Ekvador ve Kolombiya'nın bazı bölgelerinin yanı sıra Lübnan, Filistin Toprakları, Rusya ve Sahel'in bazı kısımlarında güvenlik riskinde artışlar görüldü.
“Tıbbi” kategorisinde “çok yüksek” risk olarak etiketlenen ülkeler ise Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Kuzey Kore, Filistin Toprakları, Haiti, Libya, Nijer, Burkina Faso, Gine, Gine-Bissau, Sierra Leone, Liberya, Sudan, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Burundi ve Somali olarak belirlendi.
İklim değişikliği söz konusu olduğunda "çok yüksek" risk altında olan ülkeler arasında şunlar yer alıyor: Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Çad, Nijer, Mali, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mozambik.
Bu arada en güvenli ülkeler arasında ise İzlanda, Lüksemburg, Norveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Japonya gibi ülkeler yer aldı.
2023'te dünyanın en tehlikeli ülkeleri
Afganistan
Yemen
Suriye
Güney Sudan
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Rusya
Ukrayna
Somali
Sudan
Irak
2023'te dünyanın en barışçıl ülkeleri
İzlanda
Danimarka
İrlanda
Yeni Zelanda
Avusturya
Singapur
Portekiz
Slovenya
Japonya
İsviçre