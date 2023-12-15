Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı

Independent tarafından derlenen bir araştırmaya göre, dünyanın ziyaret edilmesi en sakıncalı listesi yayınlandı.

Yayınlanan yıllık harita, gezginleri ve işletmeleri dünya çapındaki ülkelerdeki potansiyel tehditler hakkında bilgilendirmek için çeşitli faktörleri değerlendiriyor.

Bu haritaya göre, Güney Sudan, Afganistan, Suriye, Libya ve Somali en yüksek riskli ülkeler listesinin başında geliyor.

Araştırmayı yapan tıp ve güvenlik danışmanlığı araştırma şirketi olan SOS, dünya çapında yaşanan savaş ve güvenlik tehditlerinin yanı sıra iklim değişikliğine bağlı küresel iklim krizinin de listenin oluşmasında etkili olduğu açıklandı.

SOS, güvenlik açısından Ukrayna, Suriye, Irak, Afganistan, Libya, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali'ye en yüksek düzeyde uyarı verdi.

Suçluluk ve huzursuzluktaki artışın ardından Ekvador ve Kolombiya'nın bazı bölgelerinin yanı sıra Lübnan, Filistin Toprakları, Rusya ve Sahel'in bazı kısımlarında güvenlik riskinde artışlar görüldü.

“Tıbbi” kategorisinde “çok yüksek” risk olarak etiketlenen ülkeler ise Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Kuzey Kore, Filistin Toprakları, Haiti, Libya, Nijer, Burkina Faso, Gine, Gine-Bissau, Sierra Leone, Liberya, Sudan, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Burundi ve Somali olarak belirlendi.

İklim değişikliği söz konusu olduğunda "çok yüksek" risk altında olan ülkeler arasında şunlar yer alıyor: Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Çad, Nijer, Mali, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mozambik.

Bu arada en güvenli ülkeler arasında ise İzlanda, Lüksemburg, Norveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Japonya gibi ülkeler yer aldı.

2023'te dünyanın en tehlikeli ülkeleri

Afganistan

Yemen

Suriye

Güney Sudan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Rusya

Ukrayna

Somali

Sudan

Irak

2023'te dünyanın en barışçıl ülkeleri

İzlanda

Danimarka

İrlanda

Yeni Zelanda

Avusturya

Singapur

Portekiz

Slovenya

Japonya

İsviçre