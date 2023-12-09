Dünyanın en ucuz 11 şehri. İlk sıradaki şehre çok şaşıracaksınız

İngiltere merkezli Economist Intelligence Unit tarafından incelenen 173 şehir arasında Suriye'nin Şam kenti en ucuz şehir oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyanın en ucuz 11 şehri. İlk sıradaki şehre çok şaşıracaksınız

Dünyanın en ucuz 11 şehri

Dünya Çapında Yaşam Maliyeti anketi sonuçlarına ilişkin yakın tarihli bir rapora göre, dünya üzerindeki pahalı olmayan şehirlerin çoğunun, tüketim ürünleri bakımından da dikkate değer seviyede ucuz olduğu tespit edildi.

Business Insider’a açıklama yapan EIU, "Dünya çapında yaşam maliyeti endeksi, bu yılki ankette 173 şehri değerlendiriyor. Listede şehrin büyüklüğü ve nüfusu, ekonomik ve kamusal önemi ile bunların müşterilerimiz ve abonelerimiz açısından önemi gibi çeşitli faktörler rol oynuyor." dedi.

EIU'da araştırma müdürü olan Barsali Bhattacharyya, “Şehirleri çoğu zaman sıralamamızda aşağıya çeken bir diğer faktör de yerel para birimlerinin ABD doları karşısında gösterdiği güç." dedi.

New York dünyadaki yerleri karşılaştırmak için kullanılan baz şehirdi ve endeks değeri 100'dü. 173 şehrin baz alındığı raporda Singapur ve Zürih en pahalı şehirler olarak değerlendirildi. Suriye'nin başkenti Şam’ın endeks değeri ise sadece 13 olarak hesaplandı.

Yeni EIU raporunda listelenen ucuz şehirler ve endeks değerleri listenin sonunda yer alıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN UCUZ ŞEHİRLERİ...

11. Buenos Aires, Arjantin - endeks değeri 37

10. Chennai, Hindistan - endeks değeri 37

9. Lagos, Nijerya - endeks değeri 35

8. Ahmedabad, Hindistan - endeks değeri 34

7. Lusaka, Zambiya - endeks değeri 33

6. Tunus, Tunus - endeks değeri 32

5. Taşkent, Özbekistan - endeks değeri 31

4. Karaçi, Pakistan - endeks değeri 28

3. Trablus, Libya - endeks değeri 23

2. Tahran, İran - endeks değeri 20

1. Şam, Suriye - endeks değeri 13

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