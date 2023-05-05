Dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa'nın sırrı çözüldü

Sanat tarihçisi Silvano Vinceti, Mona Lisa tablosundaki bir sırrı açıklayarak arka plandaki görüntünün Toskana köprüsü olduğunu öne sürdü.

Dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa'nın sırrı çözüldü

Rönesans döneminde yaşamış olan ve yüz yılın dehası olarak kabul edilen Leonardo da Vinci’nin dünyaca ünlü eseri Mona Lisa ile ilgili yeni bir tez ortaya atıldı.

Silvano Vinceti isimli bir sanat tarihçisi, tablodaki görüntülerle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı açıkladı.

Vinceti, Mona Lisa tablosunun arka planında yer alan taş köprünün Toskana’da olduğunu öne sürdü.

The Telegraph’ın haberine göre; sanat tarihçisi Silvano Vinceti, 16. yüzyıl tablosunda tasvir edilen üst geçidin, küçük bir İtalyan köyü olan Laterina’da Arno Nehri üzerinde uzanan Romito köprüsü olduğunu iddia etti.

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Vincenti, insansız hava aracı görüntüleri, bölgenin fotoğrafları ve tarihi belgelerini inceledikten sonra resimdeki köprüyle ilgili teşhisinin doğru olduğundan şüphesi olmadığının da altını çizdi.

Daha önce de Leoardo da Vinci’nin köprüyü Toskana’da bulunan Bobbio ve Buriano’daki yapılardan sonra modellediği söylenmişti. Buna karşı çıkan Vinceti, bahsedilen köprülerin hiçbirinin dört kemeri olmadığını savunuyor.

Tarihçiler de şu anda sadece tek bir kemeri bozulmamış halde kalan Romito köprüsünün eskiden dört kemerli olduğuna inanıyor. Kemerin 18. yüzyılda muhtemelen bir sel nedeniyle ağır hasar gördüğünden şüpheleniliyor. Hatta dördüncü kemerin temelinin hala nehir kıyısının karşı tarafındaki çalılıklar arasında bulunabileceği iddia ediliyor.

Rönesans sanatçısının hangi köprüyü gerçekten tasvir ettiği asla kesin olarak bilinemeyecek olsa da Laterina Belediye Başkanı Simona Neri, tablo ile olası bir bağlantının turistleri köye çekeceğini umuyor.

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